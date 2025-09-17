ЕС приостанавливает финансовую поддержку Израиля

18:47 17.09.2025

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о решении приостановить помощь Израилю, за исключением поддержки гражданского общества и мемориала Холокоста "Яд Вашем", в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта.

"Ужасающие события, происходящие в секторе Газа ежедневно, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС. Европейский союз остаётся крупнейшим донором гуманитарной помощи и непоколебимым сторонником принципа сосуществования двух государств", - приводит слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен "Интерфакс".

В коммюнике Еврокомиссии объясняется, что объявленное решение касается, в частности, будущих ежегодных ассигнований в период с 2025 по 2027 год, а также текущих проектов институционального сотрудничества с Израилем и проектов, финансируемых в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС-Израиль.

Соответствующее предложение было выдвинуто после проверки соблюдения Израилем статьи 2 соглашения об ассоциации сторон, которая установила, что "действия израильского правительства представляют собой нарушение основных положений, касающихся уважения прав человека и демократических принципов". Как сообщили в ЕК, это даёт ЕС право приостановить действие соглашения в одностороннем порядке.

Выявленное нарушение касается "стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа после военного вмешательства Израиля, блокады гуманитарной помощи, интенсификации военных операций и решения израильских властей продвигать план поселений" на Западном берегу Иордана, что, по мнению ЕК, "ещё больше подрывает принцип сосуществования двух государств".