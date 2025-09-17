ЕС приостанавливает финансовую поддержку Израиля
Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о решении приостановить помощь Израилю, за исключением поддержки гражданского общества и мемориала Холокоста "Яд Вашем", в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта.
"Ужасающие события, происходящие в секторе Газа ежедневно, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС. Европейский союз остаётся крупнейшим донором гуманитарной помощи и непоколебимым сторонником принципа сосуществования двух государств", - приводит слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен "Интерфакс".
В коммюнике Еврокомиссии объясняется, что объявленное решение касается, в частности, будущих ежегодных ассигнований в период с 2025 по 2027 год, а также текущих проектов институционального сотрудничества с Израилем и проектов, финансируемых в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС-Израиль.
Соответствующее предложение было выдвинуто после проверки соблюдения Израилем статьи 2 соглашения об ассоциации сторон, которая установила, что "действия израильского правительства представляют собой нарушение основных положений, касающихся уважения прав человека и демократических принципов". Как сообщили в ЕК, это даёт ЕС право приостановить действие соглашения в одностороннем порядке.
Выявленное нарушение касается "стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа после военного вмешательства Израиля, блокады гуманитарной помощи, интенсификации военных операций и решения израильских властей продвигать план поселений" на Западном берегу Иордана, что, по мнению ЕК, "ещё больше подрывает принцип сосуществования двух государств".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Скорее всего подразумевается сотрудничество в рамках академических программ, в которое ЕС действительно вкладывает много больше денег. Не критично, хотя и неприятно. Есть ещё взаимные льготы по части торговли. С учётом масштабов, ущерб Израилю будет больше. На предмет вооружений - наоборот: за израильским оружием - очередь, а из Европы Израиль получает жалкие крохи
Нет, сионские, всетаки мудрецы. Подовляющее большинство банкиров, евреи.А, финансовую помощь израилю свалили на гоев. Талант не пропьешь
у Израиля оружие и продаёт некоторые компоненты для американского. Значит ЕС будут поставлять эти компоненты Америке а те продавать Израилю. СХ Израиля вполне самодостаточно. Израильские ИТ компании экспортируют свою продукцию в ЕС без проблем. неудобства будут - логистика и тп. Но судьба ЕС незавидна - ислам ей в помощь. Рассчитывать на европу не приходилось и раньше. Как и для России это неактуальные территории.
приостанавливает
Неужели Израиль намылился в ЕС?