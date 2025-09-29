Белый дом опубликовал план Трампа по прекращению войны Израиля с ХАМАС

22:38 29.09.2025

План президента США Дональда Трампа по прекращению войны между Израилем и сектором Газа включает 20 пунктов, следует из публикации Белого дома в Х.

«Газа станет дерадикализированной зоной, свободной от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей. Газа будет перестроена на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались», — сказано в первых двух пунктах плана, пишет РБК.

В следующих двух описаны первые шаги к перемирию: это отвод сил Израиля «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников» с приостановлением «всех военных операций, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы» и заморозкой линии фронта «до выполнения условий для полного поэтапного вывода войск». В то же время на возвращение заложников, в том числе погибших, отводится 72 часа «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения».

В пятом пункте приведено количество лиц, которых должен отпустить Израиль: это 250 палестинских заключенных, осужденных пожизненно, и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Кроме того, за каждого заложника Израиль вернет «останки 15 умерших жителей Газы».

Когда эти обязательства будут выполнены, члены ХАМАС сдадут оружие в обмен на амнистию и возможность безопасно покинуть сектор, сказано в шестом пункте.

Следующие два положения касаются гуманитарной помощи: она будет направляться в объемах, обозначенных в январском соглашении о перемирии (длилось до марта), также предусмотрено восстановление инфраструктуры. К этому не будут иметь отношение ООН и Красный Полумесяц.

В девятом пункте описано, как будет работать власть в секторе. Управление будет осуществлять «временный переходный технократический аполитичный палестинский комитет», а надзор и контроль — «новый международный переходный орган — «Совет мира» под руководством Трампа. Туда будет входить бывший премьер Британии Тони Блэр и др.

Пункты 10-11 касаются экономических вопросов: над планом развития региона будут работать эксперты, причастные к созданию «процветающих городов на Ближнем Востоке, там планируется создать специальную экономическую зону.

«Никого не принудят покинуть Газу, а те, кто пожелает уехать, смогут сделать это свободно и свободно вернуться. Мы будем поощрять людей оставаться и предложим им возможность построить лучшую Газу», — гласит пункт 12, хотя раньше Трамп допускал, что палестинцам придется покинуть сектор.

Следующие два положения касаются судьбы ХАМАС. Группировка ни в какой форме не будет играть роли в управлении сектором, «Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура» будет уничтожена, Газа — демилитаризована. Это будет поддержано гарантиями «региональных партнеров».

Пункт 15 говорит о создании «Международных сил стабилизации» (МСС) для немедленного развертывания в Газе», которые «будут обучать и оказывать поддержку проверенным палестинским полицейским силам» в секторе для обеспечения внутренней безопасности.

«Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу», — подчеркнуто в пункте 16. Израильская армия (ЦАХАЛ) будет постепенно передавать под контроль МСС территории, занятые в секторе. Если ХАМАС будет затягивать выполнение плана, то вышеуказанные меры будут применять к тем территориям, которые ЦАХАЛ передаст МСС.

Пункты 18 и 20 предлагают установить межконфессиональный диалог и диалог между палестинцами и израильтянами для достижения «соглашения о политической перспективе мирного и процветающего сосуществования». В 19-м отдельно сказано о самоопределении и государственности Палестины — США признают это стремлением палестинцев, но считают, что условия для формирования независимой страны сложатся по мере продвижения плана Трампа. Сейчас Вашингтон не поддерживает инициативы по признанию Палестины — на такой шаг ранее пошли несколько стран G7, среди которых Британия и Франция.