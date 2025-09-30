Трамп: урегулирование конфликта на Украине позволит создать нечто великое

20:00 30.09.2025

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что урегулирование украинского кризиса позволит «создать нечто великое».

Выступая перед генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куонтико (штат Вирджиния), американский лидер заявил, что в случае присуждения Нобелевской премии мира ее заслуживают Соединенные Штаты, а не лично он.

«У нас есть почти все, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут [соглашение] ради собственного же блага, и мы создадим нечто великое», — приводит слова американского лидера Газета.RU.

Трамп отметил, что США удалось добиться урегулирования восьми конфликтов. При этом он добавил, что нерешенными остаются вопросы, связанные с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что украинский кризис следовало урегулировать в первую очередь.