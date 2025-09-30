Трамп: урегулирование конфликта на Украине позволит создать нечто великое
Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что урегулирование украинского кризиса позволит «создать нечто великое».
Выступая перед генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куонтико (штат Вирджиния), американский лидер заявил, что в случае присуждения Нобелевской премии мира ее заслуживают Соединенные Штаты, а не лично он.
«У нас есть почти все, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут [соглашение] ради собственного же блага, и мы создадим нечто великое», — приводит слова американского лидера Газета.RU.
Трамп отметил, что США удалось добиться урегулирования восьми конфликтов. При этом он добавил, что нерешенными остаются вопросы, связанные с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что украинский кризис следовало урегулировать в первую очередь.
Россия и Украина тебе не по зубам. Не сможешь ты помирить тех кто ещё 30 лет назад договорился о замене населения. Договорились до последнего - значит до последнего. И не лезь к нам
Лучше б шёл певцом в мыльную оперу,
Или мылом,чтоле
Байден был мыслитель, по сравнению с этим. А мы смеялись над Байденом.
брешет як та собака за забором...
Трепаться ̶―— не дрова рубить.