Трамп: урегулирование конфликта на Украине позволит создать нечто великое

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что урегулирование украинского кризиса позволит «создать нечто великое». 

Выступая перед генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куонтико (штат Вирджиния), американский лидер заявил, что в случае присуждения Нобелевской премии мира ее заслуживают Соединенные Штаты, а не лично он.

«У нас есть почти все, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут [соглашение] ради собственного же блага, и мы создадим нечто великое», — приводит слова американского лидера Газета.RU.

Трамп отметил, что США удалось добиться урегулирования восьми конфликтов. При этом он добавил, что нерешенными остаются вопросы, связанные с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что украинский кризис следовало урегулировать в первую очередь.

  1. 30.09.2025, 23:21
    Гость: Даже не надейся

    Россия и Украина тебе не по зубам. Не сможешь ты помирить тех кто ещё 30 лет назад договорился о замене населения. Договорились до последнего - значит до последнего. И не лезь к нам

  2. 30.09.2025, 22:56
    Гость: Порядком уже надоел,везде его морда

    Лучше б шёл певцом в мыльную оперу,
    Или мылом,чтоле

