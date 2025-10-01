Минэнерго Украины заявило о блэкауте на Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской атомной электростанции произошел блэкаут, сообщили в минэнерго Украины.

По данным ведомства, в результате скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент – изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком, разрушенным во время аварии 26 апреля 1986 г. В министерстве утверждают, что блэкаут произошел после аварии на энергетическом объекте в Славутиче.

«Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения», – цитирует сообщение газета «Ведомости»

  1. 02.10.2025, 10:27
    Гость: Не много теории

    Поток нейтронов в остатках реактора медленно растет и нельзя исключить «риск инцидентов». Измерительные приборы системы контроля ядерной безопасности, установленной в объекте «Укрытие» показывают, что с 2016 по 2019 год плотность нейтронного потока увеличилась на 60%. Нейтроны вызывают деление ядер урана-235 или плутония-239, при этом распад ядер сопровождается выходом новых нейтронов и в случае правильной геометрии материалов выстраивается самоподдерживающаяся цепная реакция - ядерный взрыв. В ходе развития аварии на 4 блоке Чернобыльской АЭС чуть меньше половины загруженного в реактор топлива (80-90 из 200 тонн) осталась в здании в виде лаваподобных топливосодержащих материалов ЛТСМ. Уран, плутоний, америций и нептуний в этой застывшей лаве продолжают распадаться, порождая в некоторых вариантах распада нейтроны. За счет распада радиоактивных веществ мы должны были бы наблюдать постепенное снижение нейтронного потока, однако измерения показывают, что происходит не совсем это. Отмеченный рост наблюдается в детекторах, установленных в скважинах, пробуренных в завалах и бетонных наплывах вокруг помещения 305/2, которое до аварии находилось прямо под реактором. Измерения косвенные через бетонные прекрытия поэтому о реальной картине можно только догадыватся, но процессы идут нехорошие.

  2. 02.10.2025, 10:01
    Гость: Челябинск-40

    Я после аварии был в Славутиче. В разрушенном 4м реакторе еще осталось много ядерного топлива несколько сот тонн, оно активное и разогревается фиксируется нарастание потока радиации что говорит о продолжающихся ядерных реакциях. Что со временем если не принимать меры может привести и к ядерному взрыву. В условиях СВО видимо не до этого.

  3. 02.10.2025, 09:31
    Гость: у3

    61% украинцев назвали хищение бюджетных средств «основной ошибкой действующей власти». -- Да дураки. Коррупция это инструмент контроля.

  4. 02.10.2025, 09:26
    Гость: Славутич

    Это город, построенный около Чернобыльской АЭС после аварии за 30км зоной. Так как проживание в Припяти стало не возможным из-за радиации. Взрыв на Чернобыле был теракт западных спецслужб замаскированный под аварию, во время плановой остановки 4го энергоблока. Была заблокирована вся система защиты реактора, основная и резервная. Персонал был опытный и действовал в соответствии с правилами при аварийной ситуации. Из-за глупого и необдуманного ослабления контроля на границе и внутри страны в СССР начали свободно проникать западная агентура. В том числе на стратегические объекты как АЭС под видом ученых атомщиков и инспекторов МАГАТЭ, они установили жучки в нужных местах на оборудовании и устроили теракт на Чернобыле. Привели их дистанционно в действие по радиосигналу. Советские спецслужбы начали копать и нашли доказательства. Но тогдашнее руководство страны во главе с Горбачевым приказало прекратить расследование, чтобы не портить установившиеся теплые отношения с западом. Как затем было с потоплением подлодки Курск американцами.

  5. 02.10.2025, 09:05
    Гость: Украинцы считают коррупцию «главной ошибкой власти»

    Согласно опросу SOCIS, 61% украинцев назвали хищение бюджетных средств «основной ошибкой действующей власти».

    На втором месте — «недостаточная подготовка к войне» (46,6%), на третьем — «ошибочные кадровые решения» (29,6%). Ещё 29,3% респондентов указали на злоупотребление властью и давление на бизнес и политических оппонентов.

    Ранее Зеленский, комментируя обвинения в коррупции и концентрации власти, заявил, что это «не соответствует действительности».

    Странные они хохлы, а зачем еще идти во власть чтобы не воровать.

