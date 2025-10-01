Минэнерго Украины заявило о блэкауте на Чернобыльской АЭС

Согласно опросу SOCIS, 61% украинцев назвали хищение бюджетных средств «основной ошибкой действующей власти».

На втором месте — «недостаточная подготовка к войне» (46,6%), на третьем — «ошибочные кадровые решения» (29,6%). Ещё 29,3% респондентов указали на злоупотребление властью и давление на бизнес и политических оппонентов.

Ранее Зеленский, комментируя обвинения в коррупции и концентрации власти, заявил, что это «не соответствует действительности».

Странные они хохлы, а зачем еще идти во власть чтобы не воровать.