Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

15:10 3.10.2025

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью CNN Turk сообщил, что решения о приобретении российской нефти будут принимать частные турецкие компании, которые традиционно занимаются её закупкой.

«Это коммерческие вопросы, и до сих пор именно частный сектор определял, у кого закупать сырьё. Государство не вмешивалось и не указывало, откуда нужно покупать нефть», — приводит слова главы Минэнерго РБК.

Ранее, 15 сентября, президент США Дональд Трамп в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Анкара должна отказаться от закупок российской нефти и не возобновлять их, пока продолжается конфликт между Россией и Украиной. Подобные требования американский президент выдвигал и другим странам НАТО.