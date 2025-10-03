Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью CNN Turk сообщил, что решения о приобретении российской нефти будут принимать частные турецкие компании, которые традиционно занимаются её закупкой.

«Это коммерческие вопросы, и до сих пор именно частный сектор определял, у кого закупать сырьё. Государство не вмешивалось и не указывало, откуда нужно покупать нефть», — приводит слова главы Минэнерго РБК.

Ранее, 15 сентября, президент США Дональд Трамп в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Анкара должна отказаться от закупок российской нефти и не возобновлять их, пока продолжается конфликт между Россией и Украиной. Подобные требования американский президент выдвигал и другим странам НАТО.

  1. 03.10.2025, 22:23
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Тогда пусть определятся ,кто для них НАТО,враг или партнер,если НАТО кормит народ РФ.

  3. 03.10.2025, 20:14
    Гость: На начало

    сентября Крым посетило 6 млн. туристов. Я там был. Людей полно. На Кипарисой аллее ( Судак ) не протолкнуться. На хрен та Турция.

Все комментарии (14)
