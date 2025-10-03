Следовавший из РФ танкер отпущен после задержания во Франции

Задержанный французскими властями танкер Boracay (он же Pushpa) отпущен после пяти дней задержания. Согласно трекинг-сервисам, утром 3 октября судно уже находилось в Бискайском заливе у побережья Ла-Рошели, направляясь на юг в сторону Суэца, пишет «Коммерсант».

Boracay следовал из России в Индию, имея на борту «значительную партию нефти». Ранее судно фигурировало в отчетах датских властей как возможная база для запуска дронов, которые в сентябре 2025 года несколько раз появлялись в небе над Копенгагеном и аэропортом столицы.

Задержанный 27 сентября французским фрегатом в Атлантике у берегов Сен-Назера танкер вызвал подозрения у береговой охраны: экипаж путался в объяснениях о принадлежности судна и цели плавания, а документы показались следователям «несогласованными». Команда проигнорировала часть приказов французских военных, что дало основание для обвинений в «неподчинении».

Корабль, шедший под флагом Бенина, был остановлен. Капитан и старший помощник, оба граждане Китая, оказались под следствием. Задержанные 30 сентября, они трое суток провели под стражей, после чего были освобождены. Старший помощник — без последствий, капитан — с повесткой в суд за «неподчинение властям».

Все остальные подозрения — от якобы фиктивного флага до перевозки контрабандной нефти — прокуратура Бреста сочла не относящимися напрямую к компетенции капитана. Наказание за «неподчинение» для капитана судна может составить до года лишения свободы и штраф в € 150 тыс.— если капитан на сей раз подчинится предписанию французских судей и предстанет перед судом в Бресте 23 февраля 2026 года.

  1. 03.10.2025, 22:35
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    В такие игры ,как вы обрисовали ,можно присоединиться к игре всему Западу ,я правильно вас понимаю ?

  3. 03.10.2025, 21:19
    Гость: Грохнули французского нациста

    Макрон подтвердил, что французский пропагандист убит дроном при ударе по ВСУ в ДНР
    ➖«Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинскую армию на фронте. С глубокой скорбью я узнал о его гибели в результате атаки российских беспилотников», – заявил президент Франции.

  4. 03.10.2025, 20:47
    Гость: Ъ какой не далекий товарищь

    Россия возит и прячет нефть в контейнерах последнее время в бутылках. И название судна и номера специально затерты. Чтобы если остановят и досмотрят судно нефть и не найдут. Что и случилось в данном случае и пришлось отпустить. Это новая находка кремля по обходу западных санкций, видимо сам президент придумал. Кто еще мог кроме него еще додуматься до такого.

  5. 03.10.2025, 20:42
    Гость: А Россия здесь причем?

    Танкер принадлежит Бенину, капитан и экипаж- китайцы, нефть в танках- уже индийская.

Все комментарии (11)
