Белый дом обвинил Нобелевский комитет в политизации премии мира

Присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому политику и общественному деятелю Марии Корине Мачадо вызвало резкую критику со стороны Белого дома. Директор по коммуникациям Стивен Чун обвинил Нобелевский комитет в том, что тот ставит политику выше мира.

«Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше, чем мир», — написал он в социальной сети X.

Он добавил, что президент Дональд Трамп продолжит свою миротворческую деятельность — «заключать мирные соглашения, заканчивать войны и спасать жизни». «У него сердце гуманиста, и в мире никогда не будет никого, кто, как он, одной только силой воли может свернуть горы», — цитирует Чуна «Интерфакс».

Ранее в пятницу лауреатом Нобелевской премии мира была объявлена Мария Корина Мачадо. Она была награждена за «неустанный труд по продвижению демократических ценностей для венесуэльского народа и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».

  1. 12.10.2025, 17:37
    Гость: stalker

    И вы верите в эту публикацию в американской газете ? Верите в то, что США способны отказаться от того, что им на блюдечке приносят ? Да они только об этом и мечтают. Если бы не так, то не стали практически открыто угрожать Венесуэле.

  2. 12.10.2025, 12:14
    Гость: Лукашенко СКАЗАЛ

    "Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать. По всем причинам. Особенно по тем причинам, по которым в последнее время Нобелевская премия присуждалась вообще лишь бы кому… Абсолютно убежден, что со всех позиций и особенно на перспективу, чтобы Трампа привязать этой Нобелевской премии к процессу мирному, надо было ему давать эту премию. Это близорукое решение, а Трамп немало сделал для мира", - сказал Лукашенко Первому каналу российского телевидения в кулуарах саммита СНГ в Душанбе.

  3. 12.10.2025, 12:13
    Гость: Лукашенка тоже переживАт

    МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "полной глупостью" решение не давать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.

  4. 12.10.2025, 12:09
    Гость: Богатства предлагали на блюдечке_США отказались

    mk.ru›
    Опубликовано позавчера

    - Президент Венесуэлы сделал неожиданное предложение США, но получил категоричный отказ. Власти Венесуэлы решили отдать США свои ресурсы, но получили жесткий отказ
    -Венесуэла предложила США отказаться от конфликта, обещая взамен контроль над своей нефтью и полезными ископаемыми, а также сократить отношения с компаниями из Китая и России. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на несколько источников. Однако вместо этого, как утверждает газета, Вашингтон разорвал с Каракасом дипотношения.

  5. 12.10.2025, 08:05
    Гость: Бедняга Альберт Нобель

    последние минимум полвека, как пропеллер вертится в своей могиле! Кому только эту пресловутую "премию мира" ни присуждали, а последние десятилетия её "родимую" присуждали в основном тем, у кого руки по плечи в крови, среди них несколько премьер-министров израиля, очевидно за непрекращающуюся агрессию против Палестины, два президента Южного Вьетнама и многие, многие другие аналогичные "миротворцы", среди которых "затесался" и наш "меченный"...

Все комментарии (31)
