Белый дом обвинил Нобелевский комитет в политизации премии мира
Присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому политику и общественному деятелю Марии Корине Мачадо вызвало резкую критику со стороны Белого дома. Директор по коммуникациям Стивен Чун обвинил Нобелевский комитет в том, что тот ставит политику выше мира.
«Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше, чем мир», — написал он в социальной сети X.
Он добавил, что президент Дональд Трамп продолжит свою миротворческую деятельность — «заключать мирные соглашения, заканчивать войны и спасать жизни». «У него сердце гуманиста, и в мире никогда не будет никого, кто, как он, одной только силой воли может свернуть горы», — цитирует Чуна «Интерфакс».
Ранее в пятницу лауреатом Нобелевской премии мира была объявлена Мария Корина Мачадо. Она была награждена за «неустанный труд по продвижению демократических ценностей для венесуэльского народа и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».
И вы верите в эту публикацию в американской газете ? Верите в то, что США способны отказаться от того, что им на блюдечке приносят ? Да они только об этом и мечтают. Если бы не так, то не стали практически открыто угрожать Венесуэле.
"Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать. По всем причинам. Особенно по тем причинам, по которым в последнее время Нобелевская премия присуждалась вообще лишь бы кому… Абсолютно убежден, что со всех позиций и особенно на перспективу, чтобы Трампа привязать этой Нобелевской премии к процессу мирному, надо было ему давать эту премию. Это близорукое решение, а Трамп немало сделал для мира", - сказал Лукашенко Первому каналу российского телевидения в кулуарах саммита СНГ в Душанбе.
МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "полной глупостью" решение не давать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.
- Президент Венесуэлы сделал неожиданное предложение США, но получил категоричный отказ. Власти Венесуэлы решили отдать США свои ресурсы, но получили жесткий отказ
-Венесуэла предложила США отказаться от конфликта, обещая взамен контроль над своей нефтью и полезными ископаемыми, а также сократить отношения с компаниями из Китая и России. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на несколько источников. Однако вместо этого, как утверждает газета, Вашингтон разорвал с Каракасом дипотношения.
последние минимум полвека, как пропеллер вертится в своей могиле! Кому только эту пресловутую "премию мира" ни присуждали, а последние десятилетия её "родимую" присуждали в основном тем, у кого руки по плечи в крови, среди них несколько премьер-министров израиля, очевидно за непрекращающуюся агрессию против Палестины, два президента Южного Вьетнама и многие, многие другие аналогичные "миротворцы", среди которых "затесался" и наш "меченный"...