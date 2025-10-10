Белый дом обвинил Нобелевский комитет в политизации премии мира

15:41 10.10.2025

Присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому политику и общественному деятелю Марии Корине Мачадо вызвало резкую критику со стороны Белого дома. Директор по коммуникациям Стивен Чун обвинил Нобелевский комитет в том, что тот ставит политику выше мира.

«Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше, чем мир», — написал он в социальной сети X.

Он добавил, что президент Дональд Трамп продолжит свою миротворческую деятельность — «заключать мирные соглашения, заканчивать войны и спасать жизни». «У него сердце гуманиста, и в мире никогда не будет никого, кто, как он, одной только силой воли может свернуть горы», — цитирует Чуна «Интерфакс».

Ранее в пятницу лауреатом Нобелевской премии мира была объявлена Мария Корина Мачадо. Она была награждена за «неустанный труд по продвижению демократических ценностей для венесуэльского народа и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».