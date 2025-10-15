Reuters узнал, что Сирия потребует выдачи Асада на переговорах в Москве
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве официально потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях, сообщил источник Reuters.
По данным агентства, аш-Шараа также намерен обсудить вопрос о дальнейшем присутствии российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, пишет РБК.
Аш-Шараа приедет в Россию с рабочим визитом 15 октября и проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Они обсудят «текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке», сообщили в Кремле.
Башар Асад занимал пост президента Сирии почти 25 лет. Он оставил должность и уехал в Россию во время переворота в республике, который в конце 2024 года устроили антиправительственные силы во главе с Аш-Шараа. Последний стал президентом переходного периода. Россия предоставила Асаду убежище. В Сирии он заочно арестован по делу о подавлении протестов в 2011 году. Его обвиняют в умышленном убийстве, пытках со смертельным исходом, незаконном лишении свободы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
