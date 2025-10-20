Трамп заявил о наличии у США неизвестных миру вооружений

Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что его страна располагает вооружениями, о существовании которых «многие даже не знают». 

«У нас есть оружие, о котором многие даже не знают. Я начал создавать его четыре года назад. Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним», — приводит его слова Газета.RU.

Других подробностей Трамп не привел.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.10.2025, 12:04
    Гость: hi-hi

    Уже был фильм об этом оружии. Оно падало из истребителя, где Трамп в короне летел...

  4. 21.10.2025, 10:14
    Гость: Цирк какой-то

    Один заявляет, что у него новое неизвестное никому оружие, теперь другой о том же. Конкурс престарелых фантазёров или оба заразились одной деменцией во льдах Аляски?

  5. 21.10.2025, 10:13
    Гость: Советский патриот

    При Товарище Сталине каждый день создавалось новое, невиданное вооружение, и советский народ был уверен в завтрашнем дне. А теперь что?

Все комментарии (20)
Выбор читателей
Геополитика без «красных линий»
«Добровольцы закончились»: власти готовят «тихую» мобилизацию? Что скрывает законопроект о резервистах
© KM.RU, Илья Шабардин
Правительство не исключает возможность импорта бензина
Дмитриев предложил построить между Россией и США подземный тоннель
Избранное
Елена Привалова, 3 августа, Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла
Morgue`s Child «Dregs»
Kruger «Аномалия»
В каких границах признавать ДНР и ЛНР Москве?
Сергей Черняховский. Советы для Лукашенко: ловушка диалога
Судебное заседание по МН17: новые шаги защиты
Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?
Лидер «Чайфа» призвал всех быть попутчиками нашей стране
Василий Шумов «Все для народа» (винил)
«Оргия Праведников», 3 февраля, «ГлавКлуб»
Peugeot 508 2019: смелые цели
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации