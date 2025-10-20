Трамп заявил о наличии у США неизвестных миру вооружений
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что его страна располагает вооружениями, о существовании которых «многие даже не знают».
«У нас есть оружие, о котором многие даже не знают. Я начал создавать его четыре года назад. Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним», — приводит его слова Газета.RU.
Других подробностей Трамп не привел.
Уже был фильм об этом оружии. Оно падало из истребителя, где Трамп в короне летел...
Бери выше: Капитан Америка!
Ну не скажи...
С кем поведёшься...
Один заявляет, что у него новое неизвестное никому оружие, теперь другой о том же. Конкурс престарелых фантазёров или оба заразились одной деменцией во льдах Аляски?
При Товарище Сталине каждый день создавалось новое, невиданное вооружение, и советский народ был уверен в завтрашнем дне. А теперь что?