Трамп заявил о наличии у США неизвестных миру вооружений

23:28 20.10.2025

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что его страна располагает вооружениями, о существовании которых «многие даже не знают».

«У нас есть оружие, о котором многие даже не знают. Я начал создавать его четыре года назад. Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним», — приводит его слова Газета.RU.

Других подробностей Трамп не привел.