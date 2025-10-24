CNN сообщил о визите Кирилла Дмитриева в США
Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев находится с визитом в США для переговоров. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, Дмитриев встретится с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией», пишет РБК.
Визит происходит на фоне переноса встречи Трампа и российского президента Владимира Путина в Будапеште. Американский лидер заявил, что отменил встречу, так как ему показалось, что «это неправильно», а президенты «не доберутся до того места, куда должны были добраться».
Путин отмечал, что встреча не отменена, а перенесена.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Россию продавать поехал.
Кайло ему в руки!!
"Европа пытается сорвать любые переговоры России и США".
У меня тогда вопрос, на кого работает Димон?
Кремлевский гений,еще вчера угрожал жителям США,а сегодня уже послал гонца договариваться .
Садился в самолёт с лопатой-копать туннель.