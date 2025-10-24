CNN сообщил о визите Кирилла Дмитриева в США

Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев находится с визитом в США для переговоров. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Дмитриев встретится с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией», пишет РБК.

Визит происходит на фоне переноса встречи Трампа и российского президента Владимира Путина в Будапеште. Американский лидер заявил, что отменил встречу, так как ему показалось, что «это неправильно», а президенты «не доберутся до того места, куда должны были добраться».

Путин отмечал, что встреча не отменена, а перенесена.

  3. 24.10.2025, 21:42
    Гость: Дмитриев

    "Европа пытается сорвать любые переговоры России и США".
    У меня тогда вопрос, на кого работает Димон?

  4. 24.10.2025, 21:16
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Кремлевский гений,еще вчера угрожал жителям США,а сегодня уже послал гонца договариваться .

