Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

12:17 24.10.2025

Новый премьер Японии Санаэ Такаити во время выступления перед парламентом заявила, что Токио планирует заключить мирный договор с Москвой.

"Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему", — приводит ее слова РИА Новости.

Премьер также считает союзнические отношения с США краеугольным камнем японской внешней политики.

"Мы будем сотрудничать в отношении задач, которые стоят перед обеими странами, и поднимем силы сдерживания и реагирования американо-японского союза. Во время визита президента Трампа <...> я встречусь с ним, постараюсь построить с ним доверительные отношения", — сказала Такаити.