Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

Новый премьер Японии Санаэ Такаити во время выступления перед парламентом заявила, что Токио планирует заключить мирный договор с Москвой.

"Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему", — приводит ее слова РИА Новости.

Премьер также считает союзнические отношения с США краеугольным камнем японской внешней политики.

"Мы будем сотрудничать в отношении задач, которые стоят перед обеими странами, и поднимем силы сдерживания и реагирования американо-японского союза. Во время визита президента Трампа <...> я встречусь с ним, постараюсь построить с ним доверительные отношения", — сказала Такаити.

  2. 24.10.2025, 16:49
    Гость: сергей-57

    "решить терр. проблему"
    эта балбеска не в курсе, что данная проблема была НАВСЕГДА решена 3 сентября 1945-го года ??

  3. 24.10.2025, 16:26
    Гость: Т.е. современные самураи

    намерены обратно оттяпать у России Южные Курилы и Южный Сахалин, что отсечёт наш военный тихоокеанский, рыболовный и коммерческий флот от непосредственного выхода в Тихий океан.

  4. 24.10.2025, 15:47
    Гость: .Штурман

    Что значит доверительные отношения между самурайкой и старым ковбоем? Обычно доверяют к тем кого знаешь много лет и тому кто никогда не предавал, но доверительных отношений между господином и его слугой в жизни не бывает. Наверно первая японка на посту премьера под доверием имела в виду вассальное положение Японии которая до сих пор оккупирована США. До тех пор пока Япония не получит независимость к ее правителям нужно относиться как к прислуге США, а вопрос о мирном договоре между РФ и Японией не стоит и поднимать.
    МИД РФ должно думать о получение репараций за потери РИ в русско-японской войне и оккупации самураями территорий РСФСР в годы гражданской войны. Вот тогда эта дамочка не будет раскрывать ротик по поводу территориальных претензий к нам.

Все комментарии (13)
