Трамп пригрозил Венесуэле проведением наземных операций

12:55 24.10.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре американские вооруженные силы начнут проводить наземные операции против наркокартелей в Венесуэле, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

"Суша будет следующей", — заявил он журналистам в Белом доме.

Bloomberg отмечает, что Трамп затем обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с просьбой "пойти в конгресс" и сообщить о проведении операции.

Отношения с Венесуэлой обострились в сентябре. Тогда США направили к ее берегам три корабля. Белый дом пригрозил задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела Каракаса.

Соединенные Штаты неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.