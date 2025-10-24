Трамп пригрозил Венесуэле проведением наземных операций

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре американские вооруженные силы начнут проводить наземные операции против наркокартелей в Венесуэле, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

"Суша будет следующей", — заявил он журналистам в Белом доме.

Bloomberg отмечает, что Трамп затем обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с просьбой "пойти в конгресс" и сообщить о проведении операции.

Отношения с Венесуэлой обострились в сентябре. Тогда США направили к ее берегам три корабля. Белый дом пригрозил задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела Каракаса. 

Соединенные Штаты неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.10.2025, 17:39
    Гость: Jeff

    Недавно плавали мы в круизе по Карибским островам. И везде встречали беженцев из Венесуэлы, которые проклинали Мадуро и его шайку. А ведь когда-то поездка сотен тысяч американцев на венесульскую Маргариту была ежегодным ритуалом. Туда ехали и в теплом море покупаться и чемодан шмоток привезти, потому что там был duty free остров.
    Вот почему так: живет страна, худо-бедно существует, но вдруг приходит какой-нибудь недоделанный Кастро, обещает рай на земле, и через год-два жрать становится нечего? Но сам Мадуро живет, естественно, как советская номенклатура, ни в чем себе не отказывая и сажая своих противников в тюрьму. Ну, и ясное дело, экономика уиничтожена вдрызг.

  3. 24.10.2025, 16:57
    Гость: где Венесуэла,где РФ, а всё равно

    беспокоятся за ЧУЖИЕ РЕСУРСЫ.
    (тогда Мадура не будет предлагать США задарма свои природные ресурсы.)

    Венесуэла не имеет с Россией общей границы, НИКОГДА НЕ СОСТОЯЛА в РИ и даже
    в СССР.

    А всё равно надо вмешаться и военную базу завести!Навязчивые идеи ...тра-та-рамп

  4. 24.10.2025, 16:49
    Гость: Ну, так

    Венесуэла- территория интересов Китая, у Китая там огромные капиталовложения в нефтяные месторождения. Но Китай воевать за Мадуро не будет.

