Трамп пригрозил Венесуэле проведением наземных операций
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре американские вооруженные силы начнут проводить наземные операции против наркокартелей в Венесуэле, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
"Суша будет следующей", — заявил он журналистам в Белом доме.
Bloomberg отмечает, что Трамп затем обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с просьбой "пойти в конгресс" и сообщить о проведении операции.
Отношения с Венесуэлой обострились в сентябре. Тогда США направили к ее берегам три корабля. Белый дом пригрозил задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела Каракаса.
Соединенные Штаты неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Недавно плавали мы в круизе по Карибским островам. И везде встречали беженцев из Венесуэлы, которые проклинали Мадуро и его шайку. А ведь когда-то поездка сотен тысяч американцев на венесульскую Маргариту была ежегодным ритуалом. Туда ехали и в теплом море покупаться и чемодан шмоток привезти, потому что там был duty free остров.
Вот почему так: живет страна, худо-бедно существует, но вдруг приходит какой-нибудь недоделанный Кастро, обещает рай на земле, и через год-два жрать становится нечего? Но сам Мадуро живет, естественно, как советская номенклатура, ни в чем себе не отказывая и сажая своих противников в тюрьму. Ну, и ясное дело, экономика уиничтожена вдрызг.
всего 63 годика ему.
беспокоятся за ЧУЖИЕ РЕСУРСЫ.
(тогда Мадура не будет предлагать США задарма свои природные ресурсы.)
Венесуэла не имеет с Россией общей границы, НИКОГДА НЕ СОСТОЯЛА в РИ и даже
в СССР.
А всё равно надо вмешаться и военную базу завести!Навязчивые идеи ...тра-та-рамп
Венесуэла- территория интересов Китая, у Китая там огромные капиталовложения в нефтяные месторождения. Но Китай воевать за Мадуро не будет.
верное решение !!
оттуда, если что, гораздо ближе драпать, чем из афгана....