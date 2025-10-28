Илон Маск запустил альтернативу «Википедии» на базе ИИ

Американский предприниматель Илон Маск представил новый проект под названием «Грокипедия» (Grokipedia) — цифровую энциклопедию, работающую на основе искусственного интеллекта. Как сообщает Business Insider, ресурс позиционируется как альтернатива «Википедии».

На момент запуска в библиотеке Grokipedia было доступно более 885 тысяч статей. По данным The Washington Post, сайт функционировал стабильно лишь несколько часов — вскоре пользователи начали сообщать о технических неполадках. Сейчас портал работает в тестовой версии 0.1 и доступен, в том числе, пользователям из России.

Интерфейс Grokipedia предельно лаконичен: на главной странице размещена только поисковая строка. После ввода запроса система предлагает пользователю возможные уточнения и варианты вопросов, а затем формирует несколько ссылок с готовыми ответами.

Маск впервые упомянул о разработке Grokipedia в сентябре, отметив, что его компания xAI намерена создать более «объективный и интеллектуальный» источник знаний. Название проекта связано с чат-ботом Grok, который xAI представила ранее. Grok способен вести диалог, генерировать тексты и изображения, а также получать актуальные данные из сети и платформы X (ранее Twitter).

В отличие от «Википедии», где статьи создаются и редактируются пользователями, контент в Grokipedia формируется алгоритмами искусственного интеллекта.

Илон Маск давно выражает недовольство редакционной политикой «Википедии». Год назад он подверг критике компанию NewsGuard, которая обвинила принадлежащую ему соцсеть X в распространении дезинформации. Среди консультантов NewsGuard — сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс, ранее публично осуждавший решения Маска, включая удаление оппозиционных аккаунтов в Турции по требованию местных властей.

По словам разработчиков, Grokipedia станет «первой энциклопедией нового поколения», полностью управляемой искусственным интеллектом.

  1. 28.10.2025, 12:16
    Гость: .Штурман

    Грокипедия Маска предназначена быть более объективной и научной чем помойка Вики так как там не будет ложной информации выдуманной из ж... шизиками или прото неграмотными так как модератор ИИ будет собирать и выдавать только научно доказанные факты. Пока еще рано дать оценку новому начинанию Маска так как цыплят по осени считают, но если ИИ будет запрограммирован с политическими изъянами как российский вариант Вики, то "Хотели как лучше, а получилась еще одна помойка".

  3. 28.10.2025, 11:21
    Гость: гость

    Молодец, Илон. Так их. Викепидийную помойку пора давно уже в утиль с ее "модерированием".

