Зеленский заявил о получении новых систем Patriot из Германии

Германия передала Украине обещанные системы противоздушной обороны Patriot, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, пишут «Ведомости».

«Мы укрепили компонент "пэтриотов" в нашей украинской противовоздушной обороне», – написал он, поблагодарив за это решение ФРГ и канцлера Фридриха Мерца.

Усиление ПВО готовилось «некоторое время» и теперь достигнутые договоренности выполнены, сказал украинский президент. Зеленский добавил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются «на уровне правительств и непосредственно с производителями необходимых систем».

В сентябре стало известно, что Германия поставит Украине две системы зенитного ракетного комплекса Patriot, а от Франции Киев получит истребители Mirage. Договоренности об этом были заключены во время встречи в формате «Рамштайн» в Лондоне 9 сентября.

  1. 03.11.2025, 00:31
    Гость: Потому что

    Договорничок также есть и с кремлем, чтобы все военные поставки доходили до Украины. Транспортники НАТО каждый день приземляются в Киеве и не одна Герань их не повредила.

  4. 02.11.2025, 21:03
    Гость: Имрек

    Под системой очевидно понимается батарея. 4 кабины, 4 пусковых, ТЗМ-ки. Дюжина собственно ракет на пусковую.

