Зеленский заявил о получении новых систем Patriot из Германии

19:02 2.11.2025

Германия передала Украине обещанные системы противоздушной обороны Patriot, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, пишут «Ведомости».

«Мы укрепили компонент "пэтриотов" в нашей украинской противовоздушной обороне», – написал он, поблагодарив за это решение ФРГ и канцлера Фридриха Мерца.

Усиление ПВО готовилось «некоторое время» и теперь достигнутые договоренности выполнены, сказал украинский президент. Зеленский добавил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются «на уровне правительств и непосредственно с производителями необходимых систем».

В сентябре стало известно, что Германия поставит Украине две системы зенитного ракетного комплекса Patriot, а от Франции Киев получит истребители Mirage. Договоренности об этом были заключены во время встречи в формате «Рамштайн» в Лондоне 9 сентября.