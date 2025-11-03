Иранский лидер огласил условия сотрудничества с США

Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Хаменеи в понедельник заявил, что Тегеран может возобновить сотрудничество с США только в случае, если Вашингтон прекратит поддержку Израиля и перестанет вмешиваться в дела Ближнего Востока.

"Лишь в случае, если США полностью прекратят поддержку сионистского режима (так в Иране называют власти Израиля), выведут все свои военные базы из региона и прекратят вмешиваться в его дела, тогда Иран может рассмотреть их предложение о сотрудничестве", - приводит слова Хаменеи "Интерфакс".

При этом он отметил, что в ближайшее время на восстановление сотрудничества рассчитывать не стоит, если это и произойдет, то лишь в более позднее время.

Накануне официальный представитель правительства Ирана Фатеме Моджирани сообщила, что МИД Ирана получил через посредников предложения США по возобновлению переговоров об иранской ядерной программе.

  04.11.2025, 00:55
    Гость: НЕТ

    энто Начальник другого государства, у которого нет границы с Ираном,ОДЕРЖИМЫЙ ВЕЛИЧИЕМ , стал пугать мир иранской угрозой.

