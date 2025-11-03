Иранский лидер огласил условия сотрудничества с США
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Хаменеи в понедельник заявил, что Тегеран может возобновить сотрудничество с США только в случае, если Вашингтон прекратит поддержку Израиля и перестанет вмешиваться в дела Ближнего Востока.
"Лишь в случае, если США полностью прекратят поддержку сионистского режима (так в Иране называют власти Израиля), выведут все свои военные базы из региона и прекратят вмешиваться в его дела, тогда Иран может рассмотреть их предложение о сотрудничестве", - приводит слова Хаменеи "Интерфакс".
При этом он отметил, что в ближайшее время на восстановление сотрудничества рассчитывать не стоит, если это и произойдет, то лишь в более позднее время.
Накануне официальный представитель правительства Ирана Фатеме Моджирани сообщила, что МИД Ирана получил через посредников предложения США по возобновлению переговоров об иранской ядерной программе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
аятолла
точно, самим достанется, но и ТЕМ НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ. ИМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ.
Почемучка, какая вам разница, вы в России не живёте.
энто Начальник другого государства, у которого нет границы с Ираном,ОДЕРЖИМЫЙ ВЕЛИЧИЕМ , стал пугать мир иранской угрозой.
"отскок" (bounce) дохлой кошки.