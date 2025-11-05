Разведка Южной Кореи сообщила об отправке в Россию тысяч военных из КНДР

Северная Корея направила около десяти тысяч своих военнослужащих в Россию, еще пять тысяч военных направят, чтобы они помогли восстановить инфраструктуру в зоне боевых действий, пишет южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы.

4 ноября разведка Южной Кореи во время пресс-конференции сообщила, что с сентября КНДР последовательно перебрасывает около пяти тысяч северокорейских военных строительных подразделений, вероятно, для восстановления инфраструктуры. По их данным, около тысячи северокорейских саперов перебросили в Россию для проведения разминирования в зоне СВО.

«В настоящее время около 10 000 северокорейских военнослужащих дислоцированы вблизи российско-украинской границы и выполняют задачи по обеспечению безопасности. <...> Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку постоянно выявляем тенденции в подготовке и наборе новобранцев в Северной Корее в рамках подготовки к развертыванию дополнительных войск», — цитирует сообщение разведки Газета.RU.

Спецслужбы подозревают, что Россия якобы передает свои технологии в области изготовления современных ракет и беспилотников в обмен на помощь военнослужащих.

«Поскольку северокорейские военные все чаще посещают Россию, мы внимательно отслеживаем, происходит ли какая-либо передача конфиденциальных технологий из России», — заявили в разведке.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.11.2025, 11:36
    Гость: .Штурман

    Друзья познаются в беде и союзники тоже. КНДР оказалась единственным союзником России когда Запад, руками украинских нациков, решил вначале ослабить Россию, а после окончательно решить "русский вопрос" путем ее стратегического уничтожения и колонизации безлюдной территории. С КНДР все понятно, но непонятно для меня ситуация с нашим главным союзником-Белоруссией. Участвуют ли белорусские строители в восстановление разрушенного , а белорусские саперы участвуют ли в разминирование Курской области временно захваченных врагом? Наверно Батька, забыв свою много векторность, направил тысячи белорусских строителей с современной техникой для того чтобы жители Союзного государства быстрее вернулись в свои разрушенные дома, а механизаторы не погибали от мин. Кроме того признал ли Лукашенко воссоединение новых регионов с Россией или до сих пор хранит гордое молчание по этой проблемы? Я слежу за СМИ, но однако по этому вопросу нигде не видел слов Батьки о официальном признание кроме одного заявления что они по факту уже территории РФ.

Выбор читателей
© KM.RU, Артем Чернов
Новым регионам России прибавят территорий и полномочий
Фиаско фундаменталистов в Иране – урок для России
© KM.RU
Россия готова прекратить бои в районах окружения ВСУ для доступа СМИ
© РИА Новости Кирилл Каллиников
Мантуров назвал причину снижения товарооборота с Китаем
Избранное
«Бахыт-компот», 24 февраля, «Главклуб»
Уникальную книгу «Сектор Газа. Черновики и рукописи легенды» представили в Москве
«Праздник общей беды»: Бутусов и «Мегаполис» на 25-летии августовского путча
Собеседование: как произвести впечатление и устроиться на работу мечты
Павел Пламенев объяснил смысл «Собак» с помощью Библии на концерте памяти Егора Летова с оркестром
Действуй! «Рябинушка» (интернет-сингл)
Новорождённый: 19 советов для начинающих матерей
«СССР – какой была и чего добилась исчезнувшая сверхдержава. Ненавистники СССР могут бесконечно бормотать свои слабоумные мантры, что страна была обречена с самого рождения»
Конец авианосного флота РФ: «Адмирала Кузнецова» уничтожили 3 мм электродом. Видео
Цыгэнг «Летняя» (интернет-сингл)
Dust Bolt «Sound & Fury»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации