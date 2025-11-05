Разведка Южной Кореи сообщила об отправке в Россию тысяч военных из КНДР
Северная Корея направила около десяти тысяч своих военнослужащих в Россию, еще пять тысяч военных направят, чтобы они помогли восстановить инфраструктуру в зоне боевых действий, пишет южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы.
4 ноября разведка Южной Кореи во время пресс-конференции сообщила, что с сентября КНДР последовательно перебрасывает около пяти тысяч северокорейских военных строительных подразделений, вероятно, для восстановления инфраструктуры. По их данным, около тысячи северокорейских саперов перебросили в Россию для проведения разминирования в зоне СВО.
«В настоящее время около 10 000 северокорейских военнослужащих дислоцированы вблизи российско-украинской границы и выполняют задачи по обеспечению безопасности. <...> Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку постоянно выявляем тенденции в подготовке и наборе новобранцев в Северной Корее в рамках подготовки к развертыванию дополнительных войск», — цитирует сообщение разведки Газета.RU.
Спецслужбы подозревают, что Россия якобы передает свои технологии в области изготовления современных ракет и беспилотников в обмен на помощь военнослужащих.
«Поскольку северокорейские военные все чаще посещают Россию, мы внимательно отслеживаем, происходит ли какая-либо передача конфиденциальных технологий из России», — заявили в разведке.
белорусы закупают самолеты за 30 сребреников.
Друзья познаются в беде и союзники тоже. КНДР оказалась единственным союзником России когда Запад, руками украинских нациков, решил вначале ослабить Россию, а после окончательно решить "русский вопрос" путем ее стратегического уничтожения и колонизации безлюдной территории. С КНДР все понятно, но непонятно для меня ситуация с нашим главным союзником-Белоруссией. Участвуют ли белорусские строители в восстановление разрушенного , а белорусские саперы участвуют ли в разминирование Курской области временно захваченных врагом? Наверно Батька, забыв свою много векторность, направил тысячи белорусских строителей с современной техникой для того чтобы жители Союзного государства быстрее вернулись в свои разрушенные дома, а механизаторы не погибали от мин. Кроме того признал ли Лукашенко воссоединение новых регионов с Россией или до сих пор хранит гордое молчание по этой проблемы? Я слежу за СМИ, но однако по этому вопросу нигде не видел слов Батьки о официальном признание кроме одного заявления что они по факту уже территории РФ.