Разведка Южной Кореи сообщила об отправке в Россию тысяч военных из КНДР

10:52 5.11.2025

Северная Корея направила около десяти тысяч своих военнослужащих в Россию, еще пять тысяч военных направят, чтобы они помогли восстановить инфраструктуру в зоне боевых действий, пишет южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы.

4 ноября разведка Южной Кореи во время пресс-конференции сообщила, что с сентября КНДР последовательно перебрасывает около пяти тысяч северокорейских военных строительных подразделений, вероятно, для восстановления инфраструктуры. По их данным, около тысячи северокорейских саперов перебросили в Россию для проведения разминирования в зоне СВО.

«В настоящее время около 10 000 северокорейских военнослужащих дислоцированы вблизи российско-украинской границы и выполняют задачи по обеспечению безопасности. <...> Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку постоянно выявляем тенденции в подготовке и наборе новобранцев в Северной Корее в рамках подготовки к развертыванию дополнительных войск», — цитирует сообщение разведки Газета.RU.

Спецслужбы подозревают, что Россия якобы передает свои технологии в области изготовления современных ракет и беспилотников в обмен на помощь военнослужащих.

«Поскольку северокорейские военные все чаще посещают Россию, мы внимательно отслеживаем, происходит ли какая-либо передача конфиденциальных технологий из России», — заявили в разведке.