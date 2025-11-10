Суд во Франции освободил Николя Саркози из тюрьмы
Апелляционный суд Франции в понедельник удовлетворил запрос прокуратуры и освободил экс-президента страны Николя Саркози из тюрьмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал БФМ-ТВ.
Согласно решению суда, экс-президент теперь будет находиться под судебным контролем, который, в частности, подразумевает запрет на выезд с территории Франции.
Помимо этого, суд запретил Саркози контактировать с главой Минюста Франции Жеральдом Дарманеном, который, как напоминают СМИ, 29 октября посещал экс-президента в тюрьме.
21 октября Саркози прибыл отбывать своё наказание в парижскую тюрьму Санте. Он был приговорен к пяти годам тюрьмы за "преступный сговор" по делу "о ливийском финансировании" его избирательной кампании. Это стало первым в истории Франции случаем, когда бывшего президента республики посадили за решетку.
Где тут те, кто указывали:"Вот главенство закона! Невзирая на лица!"
новое Ватерлоо.
у еврея вторая фамилия васильева
да и ваще, еврей в тюрьме - антисимитизьм
Вот вам пример того, что закон не является единым даже там, где о верховенстве закона постоянно говорят. В благословенной Европе. Там тоже все равны. Но некоторые ранее других. А потому за содеянное не тюрьме сидят, а в комфортных домашних условиях.
За то, что эта парочка Макрон-Ротшильд сотворили с Францией, сидеть должны они, а не Саркози.