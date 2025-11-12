СВР: ЕС оказался на грани социально-экономического кризиса

Бельгию привлекут к ответственности так, что мало не покажется, в случае конфискации российских активов, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

"Страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, бюджеты пусты. Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удается растащить. Бельгия - держатель этого "воровского общака" - артачится. Видите ли, боится - привлекут, ход мыслей правильный - обязательно привлекут, да так, что мало не покажется", - цитирует сообщение ", - цитирует сообщение пресс-бюро СВР ТАСС.

  1. 12.11.2025, 20:14
    Гость: И вянет листопад,

    И вороны кружат,
    Там, где раньше был цветущий сад.
    -
    А ведь их предупреждал Нарышкин: "Не связывайтесь с щеневмерликами, козлёночками станете".
    Но ошибся, как всегда.
    Стали паршивыми овцами.

  2. 12.11.2025, 19:59
    Гость: Профессионал

    Сама-то не обделалась. Там Профессионалы. Точно знают какую маковку легче всего ..... Россия ещё и не такое терпела

  5. 12.11.2025, 17:38
    Гость: stalker

    Если Бельгия это держатель "воровского общака", то как назвать тех российских чиновников, которые туда наши активы вложили ?

Все комментарии (31)
