СВР: ЕС оказался на грани социально-экономического кризиса
Бельгию привлекут к ответственности так, что мало не покажется, в случае конфискации российских активов, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
"Страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, бюджеты пусты. Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удается растащить. Бельгия - держатель этого "воровского общака" - артачится. Видите ли, боится - привлекут, ход мыслей правильный - обязательно привлекут, да так, что мало не покажется", - цитирует сообщение ", - цитирует сообщение пресс-бюро СВР ТАСС.
И вороны кружат,
Там, где раньше был цветущий сад.
-
А ведь их предупреждал Нарышкин: "Не связывайтесь с щеневмерликами, козлёночками станете".
Но ошибся, как всегда.
Стали паршивыми овцами.
Сама-то не обделалась. Там Профессионалы. Точно знают какую маковку легче всего ..... Россия ещё и не такое терпела
А дальше Днепра тяги не хватит.
России социально-экономический кризис не грозит.
Если Бельгия это держатель "воровского общака", то как назвать тех российских чиновников, которые туда наши активы вложили ?