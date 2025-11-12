12:53 12.11.2025

Бельгию привлекут к ответственности так, что мало не покажется, в случае конфискации российских активов, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

"Страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, бюджеты пусты. Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удается растащить. Бельгия - держатель этого "воровского общака" - артачится. Видите ли, боится - привлекут, ход мыслей правильный - обязательно привлекут, да так, что мало не покажется", - цитирует сообщение ", - цитирует сообщение пресс-бюро СВР ТАСС.