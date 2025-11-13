Газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью Лаврова

МИД России опубликовал интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, которое итальянская газета Corriere della Sera решила не печатать в полном виде.

Как рассказали в МИДе, ведомство предложило крупнейшей итальянской газете взять эксклюзивное интервью у министра, и редакция согласилась, пишет Газета.RU.

Corriere della Sera направила в МИД объемные вопросы к интервью, и Лавров дал исчерпывающие ответы на каждый из них, однако издание отказалось публиковать его.

Издание объяснило, что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов».

В интервью министр, в частности, сообщил, что в этом году Россия передала Украине больше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ. Также Лавров прокомментировал срыв встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По мнению главы МИД, Трамп получал «подковерные доклады», из-за которых он отказался от переговоров с российским коллегой. При этом глава российского МИДа отметил, что Россия по-прежнему готова к российско-американскому саммиту в Будапеште.

На предложение МИД опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания – полную, редакция ответила отказом.

В дипмиссии назвали произошедшее «вопиющей цензурой».

 

 

  1. 13.11.2025, 12:34
    Гость: хохотун

    А вы слово Прав как понимаете? Это имеет важное значение. Вижу, что у вас с понятиями не совсем дела обстоят хорошо. Вы вот имеете по Конституции Право, а воспользоваться им не в состянии, потому что у государства своё видение этого права и у него Сила.

  2. 13.11.2025, 12:31
    Гость: кокоша

    У вас неправильное представление о работе министра иностранных дел. Деятельность МиДов регламентирована международными соглашениями очень тщательно и четко. Уверяю вас, что там нет места развернутым интервью по поводу и без повода. МиДы могут сделать ото имени государства официальное заявление, не более. И давать интервью газетам не считается запретным, но...не приветствуется. Ибо, если это делается министром как представителем государства, то тогда наступает ответственность за каждое слово. А если это интервью как частного лица, то это это другой вопрос. В данном случае интервью Лаврова - попытка с пропагандисткой точки зрения ввести в заблуждение потребителей информации на Западе. Сам МиД предложил дать такое интервью. Это не было записано на видео. Сам он это написал или его помошники - неизвестно. Газета усомнилась в этом, и правильно. И потом, МиД не уполномачивался государством заниматься пропагандой. Это тоже надо понимать.

  3. 13.11.2025, 12:15
    Гость: А что было бы

    если бы российская газета отказалась публиковать интервью министра иностранных дел, например, той же Италии - Антонио Таяни?
    Какой вой поднялся бы в западной прессе и не только?

  4. 13.11.2025, 11:52
    Гость: гость

    Ха. Запад ушёл в глухую инфо-оборону, значит. Сие есть крупная победа над ним. Одно лишь слово уже угрожает их мирку высосанной из пальца пропаганды и русофобии. Сила в правде (С). Кто прав, у того и сила.

  5. 13.11.2025, 11:52
    Гость: Хи-хи-хи

    Вот она, западная свобода распространения информации, в своём истинном не очень приглядном виде.

