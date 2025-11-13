Газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью Лаврова

11:33 13.11.2025

МИД России опубликовал интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, которое итальянская газета Corriere della Sera решила не печатать в полном виде.

Как рассказали в МИДе, ведомство предложило крупнейшей итальянской газете взять эксклюзивное интервью у министра, и редакция согласилась, пишет Газета.RU.

Corriere della Sera направила в МИД объемные вопросы к интервью, и Лавров дал исчерпывающие ответы на каждый из них, однако издание отказалось публиковать его.

Издание объяснило, что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов».

В интервью министр, в частности, сообщил, что в этом году Россия передала Украине больше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ. Также Лавров прокомментировал срыв встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По мнению главы МИД, Трамп получал «подковерные доклады», из-за которых он отказался от переговоров с российским коллегой. При этом глава российского МИДа отметил, что Россия по-прежнему готова к российско-американскому саммиту в Будапеште.

На предложение МИД опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания – полную, редакция ответила отказом.

В дипмиссии назвали произошедшее «вопиющей цензурой».