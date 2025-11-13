Трамп подписал закон о завершении рекордного шатдауна в США

08:21 13.11.2025

Президент США Дональд Трамп утвердил законопроект, который восстанавливает финансирование правительственных ведомств и завершает самый продолжительный шатдаун в истории страны — он длился 43 дня.

Выступая на церемонии подписания, Трамп возложил ответственность за кризис на демократов, заявив, что именно их позиция привела к блокировке бюджета. Он также призвал американцев «не забывать об этом на промежуточных выборах» в ноябре 2026 года.

Принятый документ предусматривает полное финансирование на весь 2026 финансовый год для ряда ключевых структур, включая министерства сельского хозяйства и по делам ветеранов, а также ведомства, отвечающие за военное строительство и законодательную деятельность. Остальные агентства получат средства лишь до 30 января.

В законопроект включены положения, отменяющие ранее подписанные указы Трампа об увольнении федеральных служащих и запрещающие подобные инициативы в будущем. Он также гарантирует возвращение на работу всех уволенных сотрудников и компенсацию зарплаты за время вынужденного отпуска.

Дополнительно предусмотрено продление программы продовольственных талонов и других социальных выплат до конца 2026 финансового года.

Ранее палата представителей одобрила законопроект большинством голосов — 222 против 209. Спикер палаты Майк Джонсон поблагодарил обе партии за то, что им удалось «преодолеть самый затяжной кризис последних десятилетий».

До этого момента попытки принять временный бюджет блокировались Сенатом, где демократы требовали сохранить финансирование программ льготного здравоохранения. В результате часть федеральных учреждений была закрыта, более миллиона госслужащих временно остались без зарплат, а в стране ежедневно отменялись сотни авиарейсов.

Принятый компромисс, как отмечают аналитики, должен стабилизировать работу правительства и предотвратить новый шатдаун, однако спор вокруг долгосрочного финансирования социальных программ остаётся открытым.