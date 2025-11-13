В Китае заявили, что никогда не передавали оружие сторонам украинского конфликта

13:54 13.11.2025

Пекин никогда не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и не намерен терпеть попытки G7 возложить вину на Китай, заявил в четверг представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай всегда был открытым и честным по вопросу украинского кризиса, не предоставлял смертельное оружие ни одной из сторон конфликта, строго контролирует товары двойного назначения и никогда не примет попытки G7 переложить вину или навесить ярлыки на Китай", - приводит его слова "Интерфакс".

Так Линь Цзянь прокомментировал заявление глав МИД G7, в котором министры осуждали Пекин за якобы передачу оружия и товаров двойного назначения Москве.

Представитель МИД отметил, что авторы заявления игнорировали факты и намеренно очерняли Китай, вмешиваясь во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что Пекин крайне недоволен такой позицией G7 и выступает решительно против заявления.

В опубликованном в ночь на четверг совместном заявлении главы МИД G7 осудили страны, которые, по их мнению, поддерживают Россию в украинском конфликте.

"Мы осуждаем предоставление России военной поддержки КНДР и Ираном, а также предоставление оружия и товаров двойного назначения Китаем", - говорится в заявлении.