В Китае заявили, что никогда не передавали оружие сторонам украинского конфликта
Пекин никогда не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и не намерен терпеть попытки G7 возложить вину на Китай, заявил в четверг представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Китай всегда был открытым и честным по вопросу украинского кризиса, не предоставлял смертельное оружие ни одной из сторон конфликта, строго контролирует товары двойного назначения и никогда не примет попытки G7 переложить вину или навесить ярлыки на Китай", - приводит его слова "Интерфакс".
Так Линь Цзянь прокомментировал заявление глав МИД G7, в котором министры осуждали Пекин за якобы передачу оружия и товаров двойного назначения Москве.
Представитель МИД отметил, что авторы заявления игнорировали факты и намеренно очерняли Китай, вмешиваясь во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что Пекин крайне недоволен такой позицией G7 и выступает решительно против заявления.
В опубликованном в ночь на четверг совместном заявлении главы МИД G7 осудили страны, которые, по их мнению, поддерживают Россию в украинском конфликте.
"Мы осуждаем предоставление России военной поддержки КНДР и Ираном, а также предоставление оружия и товаров двойного назначения Китаем", - говорится в заявлении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Цитата:- «Мир вступил в стадию глобальных перемен,»
Не надо на глобальные проблемы смотреть так узко, надо смотреть ширше, например на незнания некоторыми т. н. штурманАми географии- типа отличия на глобусе северного и восточного Каспия.
Смени кличку, не заслуженную тобой.
Цитата:- «Своими поставками оружия и боеприпасов в зону конфликта Запад только затянул его. И к чему это привело ? Сколько народу в той же Украине уже полегло ?»
Своими поставками оружия и боеприпасов (по ленд лизу) в зону конфликта во время ВМВ США только затянул его. И к чему это привело ? Сколько народу в том же СССР уже полегло ?
Не там бродишь, stalker и пытаешься нас водить.
А кто то называет Китай нашим союзником!Хорош союзничек!Видя,как Запад гонит оружие в Украину-даже за деньги нам не продал ни пули!А ведь Россия столько лет снабжала его оружием..Китай никогда не будет нашим союзником.И Индия тоже.Оружие у нас покупала,а сейчас нам надо-а не продаст...И добровольцев своих они не пускают в российскую армию.
щемилка у них в трамповский язык без костей выродилась.
Когда США начнут щемить Китай по настоящему,по военному, а это будет , сто процентов, то помогать США будут многие- и Индия, и Вьетнам, и Филиппины, и Бирма, и Япония... А вот помогать Китаю не будет никто. РФ вспомнит весь этот китайский "нейтралитет" и тоже будет играть в нейтралитет. И посмотрим, каково тогда будет "обезьяне на высоком дереве"?