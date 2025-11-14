США и Южная Корея расширяют ядерное сотрудничество

Соединённые Штаты подтвердили намерение поддержать Республику Корея в запуске программ по гражданскому обогащению урана и переработке отработавшего ядерного топлива для мирных целей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 13 ноября на официальном сайте Белого дома.

В документе подчёркивается, что Вашингтон готов оказывать Сеулу техническую и нормативную поддержку: речь идёт о формировании требований к проекту, выборе путей получения топлива и создании необходимой инфраструктуры.

Кроме того, США фактически дали зелёный свет строительству в Южной Корее атомных ударных подводных лодок — шагу, который в перспективе усиливает военно-техническое сотрудничество двух стран.

Отдельным пунктом США подтвердили обязательства по обеспечению расширенного сдерживания в регионе. В заявлении отмечено, что Вашингтон задействует «весь спектр своих возможностей, включая ядерные», чтобы гарантировать безопасность союзника.

Объявленные инициативы отражают заметное углубление стратегического партнёрства между США и Республикой Корея, которое выходит за рамки традиционного военного взаимодействия и затрагивает ключевые элементы ядерного и оборонного планирования.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
США приступили к выкачиванию денег из Средней Азии
Россия и Индия ведут переговоры о гарантиях для индийских трудовых мигрантов
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Греф рассказал Путину о технологии «Вжух»
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
СКР предложил вооружить следователей австрийскими Glock 18
Избранное
Импортозамещение провалилось: российские отельеры подложили свинью нашим туристам
«Приключения Электроников» апробировали верное средство от деменции
Биртман feat. Гарик Сукачев «Полетела» (интернет-сингл)
Влажная среда «Дропнул» (интернет-релиз)
«Никакая, даже самая разумная идеология не может быть реализована, если не будет реабилитирован и не расправит плечи русский народ»
«Над Африкой полыхает. Судя по всему, Путин решил открыть для своих западных "заклятых друзей" второй фронт»
«Народ плохо понимает, что происходит. Постараюсь кратко разъяснить и обосновать необходимые меры для достижения Победы»
Промышленная Архитектура «Любовь и технология» (переиздание)
Бензобак «Скучно и неинтересно» (интернет-сингл)
Виталий Аверьянов «ОГНИ»
ADDicted! «День» (интернет-релиз)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации