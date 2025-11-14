США и Южная Корея расширяют ядерное сотрудничество

08:28 14.11.2025

Соединённые Штаты подтвердили намерение поддержать Республику Корея в запуске программ по гражданскому обогащению урана и переработке отработавшего ядерного топлива для мирных целей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 13 ноября на официальном сайте Белого дома.

В документе подчёркивается, что Вашингтон готов оказывать Сеулу техническую и нормативную поддержку: речь идёт о формировании требований к проекту, выборе путей получения топлива и создании необходимой инфраструктуры.

Кроме того, США фактически дали зелёный свет строительству в Южной Корее атомных ударных подводных лодок — шагу, который в перспективе усиливает военно-техническое сотрудничество двух стран.

Отдельным пунктом США подтвердили обязательства по обеспечению расширенного сдерживания в регионе. В заявлении отмечено, что Вашингтон задействует «весь спектр своих возможностей, включая ядерные», чтобы гарантировать безопасность союзника.

Объявленные инициативы отражают заметное углубление стратегического партнёрства между США и Республикой Корея, которое выходит за рамки традиционного военного взаимодействия и затрагивает ключевые элементы ядерного и оборонного планирования.