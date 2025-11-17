Трамп готов поддержать закон о санкциях для стран, торгующих с РФ

Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать законопроект, обсуждающийся в Конгрессе, о введении суровых санкций для стран, поддерживающих торговые связи с Россией. Такое заявление он сделал перед журналистами, подчеркнув, что инициатива ему «подходит».

По словам Трампа, в законопроекте предусмотрено наложение жестких ограничений на государства, которые продолжают закупать российские ресурсы. «Они предлагают закон, согласно которому любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет подвергаться серьёзным санкциям», — пояснил он. При этом президент не исключил, что к списку может добавиться и Иран.

Ранее, в октябре, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что Конгресс намерен вынести на голосование закон, долгое время продвигаемый сенатором Линдси Грэм. Этот документ предполагает возможность вводить пошлины — вплоть до 500% — на импорт из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители и при этом не участвуют в поддержке Украины.

  1. 17.11.2025, 14:13
    Гость: Оллес

    Хотите нормальных "переговоров" ?
    Тогда "Посейдоны" ТОВСЬ !Гринго сразу подожмут поганый хвост.201 км от побережья - время Цунами - пара минут,даже в штаны навалить не успеют.

