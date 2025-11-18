Совбез ООН принял резолюцию плана Трампа по Газе

08:41 18.11.2025

Совет Безопасности ООН одобрил предложенный США проект резолюции, направленный на реализацию мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. За документ проголосовали 13 стран, а Россия и Китай воздержались — противозачётных голосов не было.

Согласно резолюции, предполагается создание Международных стабилизационных сил (МСC), которые будут работать совместно с Израилем, Египтом и сформированной палестинской полицией. Эти силы должны контролировать границы и содействовать демилитаризации анклава. Также планируется учреждение «Совета по вопросам мира», временного переходного правительства в Газе до 2027 года под руководством Трампа.

В ходе голосования 13 стран проголосовали «за», две - Китай и Россия - воздержались. Голосов «против» не было.

ХАМАС выступил резко против этой инициативы, обвинив США в попытке навязать «новую форму оккупации». Представители группировки настаивают, что миротворцы должны работать под контролем ООН и сотрудничать с существующими палестинскими институтами.

Тем временем Палестинская национальная администрация (ПНА) выразила готовность взять на себя ответственность за выполнение резолюции в секторе Газа. В официальном заявлении, распространённом агентством WAFA, ПНА призвала к немедленному выполнению документа «для восстановления нормальной жизни и защиты нашего народа».

Президент США Дональд Трамп в своей сети The Truth Social заявил, что голосование Совбеза стало «историческим событием». Он поблагодарил всех участников процесса, включая те страны, которые воздержались, и анонсировал скорое объявление состава «Совета мира», которым, по его словам, будут руководить мировые лидеры. По мнению Трампа, принятый план укрепит мир в регионе.