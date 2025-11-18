Совбез ООН принял резолюцию плана Трампа по Газе

Совет Безопасности ООН одобрил предложенный США проект резолюции, направленный на реализацию мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. За документ проголосовали 13 стран, а Россия и Китай воздержались — противозачётных голосов не было.

Согласно резолюции, предполагается создание Международных стабилизационных сил (МСC), которые будут работать совместно с Израилем, Египтом и сформированной палестинской полицией. Эти силы должны контролировать границы и содействовать демилитаризации анклава. Также планируется учреждение «Совета по вопросам мира», временного переходного правительства в Газе до 2027 года под руководством Трампа.

ХАМАС выступил резко против этой инициативы, обвинив США в попытке навязать «новую форму оккупации». Представители группировки настаивают, что миротворцы должны работать под контролем ООН и сотрудничать с существующими палестинскими институтами.

Тем временем Палестинская национальная администрация (ПНА) выразила готовность взять на себя ответственность за выполнение резолюции в секторе Газа. В официальном заявлении, распространённом агентством WAFA, ПНА призвала к немедленному выполнению документа «для восстановления нормальной жизни и защиты нашего народа».

Президент США Дональд Трамп в своей сети The Truth Social заявил, что голосование Совбеза стало «историческим событием». Он поблагодарил всех участников процесса, включая те страны, которые воздержались, и анонсировал скорое объявление состава «Совета мира», которым, по его словам, будут руководить мировые лидеры. По мнению Трампа, принятый план укрепит мир в регионе.

  1. 18.11.2025, 13:23
    Гость: выходит из-под контроляб

    Реки крови и тела видны на снимках из космоса после захвата Эль-Фашера в Судане военизированной группировкой «Силы быстрого реагирования» (СБР). Об этом пишет The Guardian.

    С момента вторжения СБР в город, 23 октября, продолжают поступать сообщения о массовых убийствах мирного населения, изнасилованиях, грабежах, похищениях и нападениях на гуманитарных работников.

    Как передает CNN, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил во вторник, 4 ноября, что война в Судане «выходит из-под контроля», и призвал к немедленному прекращению двухлетнего конфликта, который стал одним из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире.

    По данным ООН, почти 500 человек, среди которых были пациентки и их родственники, были убиты в больнице Саудовского родильного центра в Эль-Фашире, и это лишь один из многочисленных случаев нападений на больницы.

    Повстанцы начали убивать мирных жителей с такой жестокостью, что спутник заснял из космоса кадры, на которых видно, как земля пропитывается кровью.

  2. 18.11.2025, 12:55
    Гость: Ждëм'с

    Короче, брошен пробный шар.
    Прокатило.
    Теперича вспучивается следующая Резолюция Совбеза ООН:
    ".....Международных стабилизационных сил (МСC), которые будут работать совместно с Изр...-Украиной, Египт..-Польшей и сформированной (давным-давно) палест...-украинской полицией. Эти силы должны контролировать границы и содействовать демилитаризации анклава. Также планируется учреждение «Совета по вопросам мира», временного переходного правительства в Газ...-Донбассе и Таврии до 2027 года под руководством Трампа(!!!).
    "А кто не спрячется - я не виноват"(ЦелУю, Д.Трамп)
    PS: гарантом будут капиталы и семьи рос. чиновников и олигархов.

  4. 18.11.2025, 11:38
    Гость: а

    Тем временем Палестинская национальная администрация (ПНА) выразила готовность взять на себя ответственность за выполнение резолюции в секторе Газа.---- так если они появятся в Газе, то им тут же бощки и посносят

