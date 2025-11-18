Совбез ООН принял резолюцию плана Трампа по Газе
Совет Безопасности ООН одобрил предложенный США проект резолюции, направленный на реализацию мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. За документ проголосовали 13 стран, а Россия и Китай воздержались — противозачётных голосов не было.
Согласно резолюции, предполагается создание Международных стабилизационных сил (МСC), которые будут работать совместно с Израилем, Египтом и сформированной палестинской полицией. Эти силы должны контролировать границы и содействовать демилитаризации анклава. Также планируется учреждение «Совета по вопросам мира», временного переходного правительства в Газе до 2027 года под руководством Трампа.
В ходе голосования 13 стран проголосовали «за», две - Китай и Россия - воздержались. Голосов «против» не было.
ХАМАС выступил резко против этой инициативы, обвинив США в попытке навязать «новую форму оккупации». Представители группировки настаивают, что миротворцы должны работать под контролем ООН и сотрудничать с существующими палестинскими институтами.
Тем временем Палестинская национальная администрация (ПНА) выразила готовность взять на себя ответственность за выполнение резолюции в секторе Газа. В официальном заявлении, распространённом агентством WAFA, ПНА призвала к немедленному выполнению документа «для восстановления нормальной жизни и защиты нашего народа».
Президент США Дональд Трамп в своей сети The Truth Social заявил, что голосование Совбеза стало «историческим событием». Он поблагодарил всех участников процесса, включая те страны, которые воздержались, и анонсировал скорое объявление состава «Совета мира», которым, по его словам, будут руководить мировые лидеры. По мнению Трампа, принятый план укрепит мир в регионе.
Короче, брошен пробный шар.
Прокатило.
Теперича вспучивается следующая Резолюция Совбеза ООН:
".....Международных стабилизационных сил (МСC), которые будут работать совместно с Изр...-Украиной, Египт..-Польшей и сформированной (давным-давно) палест...-украинской полицией. Эти силы должны контролировать границы и содействовать демилитаризации анклава. Также планируется учреждение «Совета по вопросам мира», временного переходного правительства в Газ...-Донбассе и Таврии до 2027 года под руководством Трампа(!!!).
"А кто не спрячется - я не виноват"(ЦелУю, Д.Трамп)
PS: гарантом будут капиталы и семьи рос. чиновников и олигархов.
то есть обойдется без братской помощи на этот раз
Тем временем Палестинская национальная администрация (ПНА) выразила готовность взять на себя ответственность за выполнение резолюции в секторе Газа.---- так если они появятся в Газе, то им тут же бощки и посносят
Мира там не будет .