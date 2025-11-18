Зеленский анонсировал активизацию переговоров с Россией

13:04 18.11.2025

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября посетит Турцию для активизации переговоров с российской стороной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что у Киева есть наработанные решения, которые он планирует предложить партнерам. По его словам, приближение окончания военных действий на территории страны является приоритетом властей Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что ведется работа по возобновлению обмена военнопленными, пишут "Ведомости".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что Россия пока не получала никакой информации от Украины о готовности возобновить переговоры.

Представитель Кремля предположил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, имел в виду свои контакты в Стамбуле с турецкой стороной и, возможно, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стив Уиткоффом. Россия ожидает итогов этой встречи и остается открытой для переговоров.