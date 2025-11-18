Зеленский анонсировал активизацию переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября посетит Турцию для активизации переговоров с российской стороной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Украинский лидер отметил, что у Киева есть наработанные решения, которые он планирует предложить партнерам. По его словам, приближение окончания военных действий на территории страны является приоритетом властей Украины.
Кроме того, Зеленский отметил, что ведется работа по возобновлению обмена военнопленными, пишут "Ведомости".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что Россия пока не получала никакой информации от Украины о готовности возобновить переговоры.
Представитель Кремля предположил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, имел в виду свои контакты в Стамбуле с турецкой стороной и, возможно, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стив Уиткоффом. Россия ожидает итогов этой встречи и остается открытой для переговоров.
, Ермак Украинский государственный и политический деятель, юрист, кинопродюсер. Руководитель Офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года. Член СНБО с 12 февраля 2020 г.
Рустем Умеров — украинский государственный и политический деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения. С 18 июля 2025 года — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
СТРАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ЗАЧЕМ?
Но тем не менее,это ПОЛИТИКИ,ЭТО ВЕРХИ.
А В КАКИХ ВЕРХАХ, любезный Гость: rick
" как-то Роман Абрамович и наверняка не он один"
Роман Аркадьевич Абрамович — российский олигарх, миллиардер, израильский и португальский предприниматель. Самый богатый гражданин Португалии. Был близок к окружению первого президента России Бориса Ельцина.
Он ни разу не занимал ни одной должности в правительстве.
А Чубайс тоже в Израиле..дали сбежать, куда киевским до Чубайса
МОСКВА, 25 апр 2013— Прайм. Советниками Анатолия Чубайса в период, когда он работал в российском правительстве и занимался экономическими преобразованиями, были сотрудники ЦРУ США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права как действующие офицеры разведки", — сказал Путин в ходе "прямой линии" с гражданами России.
теперь ещё будет покупать американский газ в три дорого, чем у России.
ГДЕ КТО ГАЗ ПОКУПАТ и почём?Ась?
Совет ЕС утвердил план полного отказа от российского газа к 1 января 2028 года. Это будет постепенный процесс: краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, станут действовать до 17 июня 2026-го, а долгосрочные — до 1 января 2028-го. Осталось совсем немного времени.
у Миндича есть?
Это не унитаз.
Это алхимический аппарат. Отходы превращает в слитки золота.
Эти негодяи и предатели, которые со времен перестройки и по настоящее время сидят в Кремле мнили и мнят себя великими государственными деятелями, кроме презрения ничего не заслуживают. Они совместно с новоиспеченными буржуями разрушили страну, разворовали государственную собственность РСФСР, все то, что было создано советским народом под руководством Ленина, Сталина и партии трудового народа.