МИД Польши потребовал закрыть последнее в стране консульство России
Консульство России в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря, сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
Сегодня, 19 ноября, глава МИД Польши Радослав Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.
"23 декабря этого года консульство должно быть закрыто. Все сотрудники должны покинуть территорию Польши", - рассказал Ордаш РИА Новости.
Он добавил, что речь идет о четырех дипломатах, а также о технических сотрудниках. "Там работают четыре дипломатических сотрудника, плюс сотрудники технического персонала", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в качестве ответной меры Москва сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России.
нечего там греть ..... бездельникам мидовским.
В ответ наши закроют последнее имеющееся на территории России польское консульство в Иркутске. Как ранее закрыли аналогичные консульства в Питере и Калининграде. И кто от этого выиграет ? Ни одна из сторон. Все эти дипломатические войны пользы никому не приносят. Видимо в Польше об этом забыли.
Друг друга ненавидят,уже много веков.
Польша полностью закрывает все консульства России, а Россия всего лишь "...сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России". Это на языке российского чиновничества называется "асимметричный ответ"...
Вот именно из-за таких вот "ответных мер" мы и не можем завершить СВО, а также имеем громадное количество проблем за рубежом...
