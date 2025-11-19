МИД Польши потребовал закрыть последнее в стране консульство России

Консульство России в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря, сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Сегодня, 19 ноября, глава МИД Польши Радослав Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.

"23 декабря этого года консульство должно быть закрыто. Все сотрудники должны покинуть территорию Польши", - рассказал Ордаш РИА Новости

Он добавил, что речь идет о четырех дипломатах, а также о технических сотрудниках. "Там работают четыре дипломатических сотрудника, плюс сотрудники технического персонала", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в качестве ответной меры Москва сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.11.2025, 18:30
    Гость: stalker

    В ответ наши закроют последнее имеющееся на территории России польское консульство в Иркутске. Как ранее закрыли аналогичные консульства в Питере и Калининграде. И кто от этого выиграет ? Ни одна из сторон. Все эти дипломатические войны пользы никому не приносят. Видимо в Польше об этом забыли.

  4. 19.11.2025, 17:30
    Гость: Орррригинально!

    Польша полностью закрывает все консульства России, а Россия всего лишь "...сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России". Это на языке российского чиновничества называется "асимметричный ответ"...
    Вот именно из-за таких вот "ответных мер" мы и не можем завершить СВО, а также имеем громадное количество проблем за рубежом...

Все комментарии (6)
Выбор читателей
В Госдуме определили национальность Чебурашки
Слежка вместо поддержки? Семьи возьмут под финансовый колпак
Импортозамещение оказалось более сложной задачей, чем предполагалось
Пенсионерки © KM.RU, Илья Шабардин
В Госдуме назвали способ увеличения пенсии более чем вдвое
Избранное
Паровоз «устойчивого развития» вперед летит: Мантуров призвал «поработать с ментальностью» россиян для перехода на «мясо» из личинок
Русская Правда «Прогноз» (интернет-сингл)
Билли Новик объяснил, зачем он перепевает Егора Летова
Владимир Преображенский («Бостонское чаепитие»), 18 ноября, «Арт-Изба у Лиса»
Как начать знакомство с девушкой?
Рывок «Талибана»: вперед, на север, за газом и невестами
125 лет назад дебютировал первый русский автомобиль. Который оказался никому не нужен
iOSTRA «Zombie» (кавер-версия хита The Cranberries)
Leos Hellscream «Hellguitars Vol. 5» (интернет-релиз)
Фиги «Пыль от звезд» (интернет-сингл)
Путешествие в мир семейного кино
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации