МИД Польши потребовал закрыть последнее в стране консульство России

17:04 19.11.2025

Консульство России в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря, сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Сегодня, 19 ноября, глава МИД Польши Радослав Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.

"23 декабря этого года консульство должно быть закрыто. Все сотрудники должны покинуть территорию Польши", - рассказал Ордаш РИА Новости.

Он добавил, что речь идет о четырех дипломатах, а также о технических сотрудниках. "Там работают четыре дипломатических сотрудника, плюс сотрудники технического персонала", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в качестве ответной меры Москва сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России.