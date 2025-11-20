FT: на Украине раскритиковали план США по урегулированию

Украинские чиновники, ознакомившиеся с деталями предложенного США плана урегулирования конфликта Москвы и Киева, раскритиковали его, сообщает Financial Times.

По словам собеседников, план соответствует «максималистским» требованиям России и без существенных изменений Украина на него не согласится, пишет РБК.

Один из источников издания сказал, что американская сторона давит на Москву, добиваясь, чтобы та «четко сформулировала свои реальные ожидания» и можно было начать переговоры.

FT и также Reuters представили детали нового плана, над которым, по данным Axios, США работают, консультируясь с Москвой. Речь в нем идет о значительных уступках со стороны Украины. В частности, от Киева требуют уступить Донбасс, включая территории, находящиеся под его контролем, сократить численность вооруженных сил вдвое и отказаться от ключевых видов вооружений. Также в план входит признание официальным русского языка на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций сообщил, что Киев будет сотрудничать с Вашингтоном, чтобы достичь мира. «И только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец закончилась», — добавил он. При этом Axios писал, что из-за незаинтересованности Зеленского в обсуждении плана США спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отложил встречу с украинским лидером в Турции.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2025, 15:52
    Гость: Ага-ага

    Пожалуйся в ООН:"Хотел соседа на гиляку повесить, а он пришел и ногу у свиньи отрубил. Где справедливость? А нас за ШО???"

  3. 20.11.2025, 14:32
    Гость: IPTVъ

    В отношении бендеры и их подельников вариант только один - полная Ликвидация.Какие "переговоры" могди быть с фашистской сволочью ??Смешно.Особенно,когда в роли незваных "миротворцев"- прямые разжигатели и спонсоры этой Войны.

  4. 20.11.2025, 13:29
    Гость: впрочем, если нектАМ хочется, то

    Вторая мировая война — глобальная вооружённая конфронтация между государствами, объединёнными в две коалиции: q.yandex.ru

    Страны «Оси» во главе с нацистской Германией (ядро — нацистская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония).
    Страны антифашистской коалиции (Великобритания, СССР, США, Франция и др.).

    Наша,русская АЛИСА НЕ ДАСТ СОВРАТЬ.

    СССР помогали...США и Великобритания.
    При чем Франция, Алиса?

  5. 20.11.2025, 12:44
    Гость: Ага

    Я как-то всегда считал, что - урегулировать, означает достичь согласия с соблюдением интересов обоих сторон.А получается:
    -Сосед, ты не против, если твоей свинье одну ногу отрублю - холодца захотелось.
    -Так это-ж моя свинья!
    -Да ничего, она и на трёх ногах походит.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Импортозамещение оказалось более сложной задачей, чем предполагалось
В Саратове священников закрепили за женскими консультациями
© KM.RU
Эффект Долиной. На рынке вторичного жилья паника: покупатели лишаются квартир и денег
Гладко было на бумаге: инициатива о блокировке SIM-карт вернувшихся из-за границы россиян создаст множество проблем
Избранное
Sellout и Nagart «На дне пучины» (интернет-сингл)
«Власть в первую очередь печется о самых жадных и богатых – о бизнесе. Во вторую – о самых бедных и несчастных»
«Горшенев» показал величие основателя «Короля и Шута» в «Песнях брата»
Четыре любви Владимира Высоцкого
Lori! Lori! «Третий лишний»
Свободный полет feat. Альберт Кувезин «Старый ворон»
KATASTROFA «Чертоги твоего разума — где я есть начало»
«Казус Лукашенко»: сносить нельзя мириться
Ценностные конфликты – признак упадка интеллектуальной культуры
АГ Фест, 11 ноября, «Высоцкий»
Выборы в Молдавии – электоральный лабиринт
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации