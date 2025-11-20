FT: на Украине раскритиковали план США по урегулированию
Украинские чиновники, ознакомившиеся с деталями предложенного США плана урегулирования конфликта Москвы и Киева, раскритиковали его, сообщает Financial Times.
По словам собеседников, план соответствует «максималистским» требованиям России и без существенных изменений Украина на него не согласится, пишет РБК.
Один из источников издания сказал, что американская сторона давит на Москву, добиваясь, чтобы та «четко сформулировала свои реальные ожидания» и можно было начать переговоры.
FT и также Reuters представили детали нового плана, над которым, по данным Axios, США работают, консультируясь с Москвой. Речь в нем идет о значительных уступках со стороны Украины. В частности, от Киева требуют уступить Донбасс, включая территории, находящиеся под его контролем, сократить численность вооруженных сил вдвое и отказаться от ключевых видов вооружений. Также в план входит признание официальным русского языка на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций сообщил, что Киев будет сотрудничать с Вашингтоном, чтобы достичь мира. «И только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец закончилась», — добавил он. При этом Axios писал, что из-за незаинтересованности Зеленского в обсуждении плана США спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отложил встречу с украинским лидером в Турции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пожалуйся в ООН:"Хотел соседа на гиляку повесить, а он пришел и ногу у свиньи отрубил. Где справедливость? А нас за ШО???"
фартового послать с его планами подальше, пусть делами эпштейна занимается.
В отношении бендеры и их подельников вариант только один - полная Ликвидация.Какие "переговоры" могди быть с фашистской сволочью ??Смешно.Особенно,когда в роли незваных "миротворцев"- прямые разжигатели и спонсоры этой Войны.
Вторая мировая война — глобальная вооружённая конфронтация между государствами, объединёнными в две коалиции: q.yandex.ru
Страны «Оси» во главе с нацистской Германией (ядро — нацистская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония).
Страны антифашистской коалиции (Великобритания, СССР, США, Франция и др.).
Наша,русская АЛИСА НЕ ДАСТ СОВРАТЬ.
СССР помогали...США и Великобритания.
При чем Франция, Алиса?
Я как-то всегда считал, что - урегулировать, означает достичь согласия с соблюдением интересов обоих сторон.А получается:
-Сосед, ты не против, если твоей свинье одну ногу отрублю - холодца захотелось.
-Так это-ж моя свинья!
-Да ничего, она и на трёх ногах походит.