FT: на Украине раскритиковали план США по урегулированию

10:14 20.11.2025

Украинские чиновники, ознакомившиеся с деталями предложенного США плана урегулирования конфликта Москвы и Киева, раскритиковали его, сообщает Financial Times.

По словам собеседников, план соответствует «максималистским» требованиям России и без существенных изменений Украина на него не согласится, пишет РБК.

Один из источников издания сказал, что американская сторона давит на Москву, добиваясь, чтобы та «четко сформулировала свои реальные ожидания» и можно было начать переговоры.

FT и также Reuters представили детали нового плана, над которым, по данным Axios, США работают, консультируясь с Москвой. Речь в нем идет о значительных уступках со стороны Украины. В частности, от Киева требуют уступить Донбасс, включая территории, находящиеся под его контролем, сократить численность вооруженных сил вдвое и отказаться от ключевых видов вооружений. Также в план входит признание официальным русского языка на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций сообщил, что Киев будет сотрудничать с Вашингтоном, чтобы достичь мира. «И только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец закончилась», — добавил он. При этом Axios писал, что из-за незаинтересованности Зеленского в обсуждении плана США спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отложил встречу с украинским лидером в Турции.