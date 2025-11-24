В Балтийском море начались военные учения стран НАТО
В Балтийском море начались учения стран НАТО под руководством финских ВМС. Военные маневры Freezing Winds 25 будут проходить с 24 ноября по 4 декабря на южном побережье Финляндии, в Архипелаговом море и Финском заливе, сообщает РИА Новости.
В учениях примут участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО.
Всего в учениях задействуют около пяти тысяч военнослужащих и порядка 20 кораблей союзников. К ним также присоединятся истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.
По данным финских ВМС, участники маневров будут отрабатывать защиту морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно, это после залпа Искандерами... Это после залпа Хаймарсами будут залпы Искандеров? Пока вижу как "хахляцкие клоуны" окучивают Белгородщину и иные области.НАТО ,видимо тоже клоуны...Только ещё более смешные?
За неделю? Интересно, это после залпа Искандерами?
Да не Россия вы никакая. Не преувеличивайте. :-)
Финнов и Шведов заставили вступать в НАТО их собственные начальники. Которые давно на крючке у разных западных спецслужб.
когда краснотряпочники-неонацисты завоют про "русскага медведя" и прочее.А между тем Императорская Армия могла просто обозначить своё присутствие выслав на спорные земли сотню солдат с Флагом Империи и враг не желал идти на конфликт.Но тогда ВСЕ ЖЕЛАЛИ БЫТЬ РУССКИМИ,ибо ассоциировалось это с мужеством и честью,а не бухлом,топром и матом как позднее.А что делать с маневрами? НИЧЕГО.Все войска в поисках фашистов в тридесятом украинском царстве.Калининград в Кенигсберг можно легко обратить за неделю при таком раскладе.Будем рады если не пожелают противники России.
Цитата:- «чухна оборзела в конец и потеряла берега.»
Это вы на основе личного опыта обнаружили?
Берега Балтийского озера потеряли мы (Россия), когда мышеловка захлопнулась окочательно, в виде принуждения нами Финов и Шведов вступить в НАТО. Остались у нас две дырки в виде горлышек от бутылки- выход из Калининграда мимо поляков (НАТО), а они помнят 1939 год и из Питера мимо Кронштата, которые нам НАТО запечатает сургучём полностью и окончательно, если (цитата «Не дразните русского медведя») «руский медведь» зашевелится.
Нам Эрдоган запечатал дырку выхода из Чёрного озера, а наглые «хохлы», воспользовавшись эти запечатали дырку в Севастополь, перед этим- потопив наших штук 20 судов, во главе крейсером «Москва».
Мужик, предпочитающий учиться негативу на основе чужого опыта, а кто набивает шишки себе на основе своего опыта?- учи русскую поговорку.