В Балтийском море начались военные учения стран НАТО

14:18 24.11.2025

В Балтийском море начались учения стран НАТО под руководством финских ВМС. Военные маневры Freezing Winds 25 будут проходить с 24 ноября по 4 декабря на южном побережье Финляндии, в Архипелаговом море и Финском заливе, сообщает РИА Новости.

В учениях примут участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО.

Всего в учениях задействуют около пяти тысяч военнослужащих и порядка 20 кораблей союзников. К ним также присоединятся истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.

По данным финских ВМС, участники маневров будут отрабатывать защиту морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.