19:56 25.11.2025

Российские представители в Абу-Даби проводят прямые переговоры с украинской делегацией, которую возглавляет руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Axios. Там же сегодня проходит встреча России с делегацией США для обсуждения американского мирного плана.

Источник Axios рассказал, что «руководители украинской и российской военной разведки должны были встретиться в Абу-Даби по другой теме». По словам собеседника издания, приезд в Абу-Даби министра армии США Дэна Дрисколла стал «неожиданностью для обеих сторон и изменил их планы».

Пресс-секретарь Дэна Дрисколла Джефф Толберт сообщал, что переговоры США с российской делегацией в Абу-Даби «идут хорошо», Вашингтон «сохраняет оптимизм». Американская делегация также проводит переговоры и с украинской стороной.

В Кремле отказались комментировать данные о встрече Дрисколла с российскими чиновниками в ОАЭ.