СМИ: делегации России и Украины ведут прямые переговоры в Абу-Даби
Российские представители в Абу-Даби проводят прямые переговоры с украинской делегацией, которую возглавляет руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Axios. Там же сегодня проходит встреча России с делегацией США для обсуждения американского мирного плана.
Источник Axios рассказал, что «руководители украинской и российской военной разведки должны были встретиться в Абу-Даби по другой теме». По словам собеседника издания, приезд в Абу-Даби министра армии США Дэна Дрисколла стал «неожиданностью для обеих сторон и изменил их планы».
Пресс-секретарь Дэна Дрисколла Джефф Толберт сообщал, что переговоры США с российской делегацией в Абу-Даби «идут хорошо», Вашингтон «сохраняет оптимизм». Американская делегация также проводит переговоры и с украинской стороной.
В Кремле отказались комментировать данные о встрече Дрисколла с российскими чиновниками в ОАЭ.
Это попытка выбраться с минимальными издержками из той ... расщелины, в кою сами с азартом запрыгнули.
если это правда, то предательство .
россиян поддерживают абу-даби с будановым.
гостомель, стамбул, абу-даби - путь предательств.
и конец сказке про денацификацию, демилитаризацию, войну с натой.