Трамп объявил о прекращении помощи ЮАР и лишении её участия в саммите G20

08:15 27.11.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты прекращают выплаты и субсидии в адрес Южно-Африканской Республики и намерены исключить её из числа приглашённых на следующий саммит G20, который пройдет в Майами. Такое решение, по словам Трампа, связано с позицией Претории по земельному вопросу и правам африканеров — потомков белых колонистов.

По словам американского лидера в его социальной сети, «они убивают белых людей и произвольно отбирают у них фермы». Трамп также обвинил власти ЮАР в отказе передать председательство в G20 представителю США после завершения предыдущего саммита.

Решение о приостановке помощи США последовало не впервые: ещё в феврале Трамп отказался от поддержки ЮАР после принятия закона, позволяющего конфисковывать сельскохозяйственные земли, если они считаются неиспользуемыми — мера, призванная «исправить ошибки апартеида».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и правительство страны осудили заявление Вашингтона. Претория подчеркнула, что Суверенное государство с конституционно-демократическим строем и независимой внешней политикой не воспринимает обвинения и оскорбления.

В официальном сообщении ЮАР заявлено, что страна намерена продолжать участие в G20 как равноправный член и призывает международных партнёров поддержать многостороннюю повестку, основанную на принципах равенства и консенсуса.