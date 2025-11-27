Трамп объявил о прекращении помощи ЮАР и лишении её участия в саммите G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты прекращают выплаты и субсидии в адрес Южно-Африканской Республики и намерены исключить её из числа приглашённых на следующий саммит G20, который пройдет в Майами. Такое решение, по словам Трампа, связано с позицией Претории по земельному вопросу и правам африканеров — потомков белых колонистов.
По словам американского лидера в его социальной сети, «они убивают белых людей и произвольно отбирают у них фермы». Трамп также обвинил власти ЮАР в отказе передать председательство в G20 представителю США после завершения предыдущего саммита.
Решение о приостановке помощи США последовало не впервые: ещё в феврале Трамп отказался от поддержки ЮАР после принятия закона, позволяющего конфисковывать сельскохозяйственные земли, если они считаются неиспользуемыми — мера, призванная «исправить ошибки апартеида».
Президент ЮАР Сирил Рамафоса и правительство страны осудили заявление Вашингтона. Претория подчеркнула, что Суверенное государство с конституционно-демократическим строем и независимой внешней политикой не воспринимает обвинения и оскорбления.
В официальном сообщении ЮАР заявлено, что страна намерена продолжать участие в G20 как равноправный член и призывает международных партнёров поддержать многостороннюю повестку, основанную на принципах равенства и консенсуса.
По факту ныне в ЮАР, как и в соседней Зимбабве вовсю рулит черный расизм.
Руководствуясь лозунгом устранения расового неравенства, нынешние власти у белых фермеров поотбирали землю и фермы в пользу местных черных. А те хозяйствовать на земле не умеют, да особо и не хотят, нет у них такой традиции. Думали они, что земля сама собой родит богатство и достаток, которому они завидовали у белых. А оказалось, что все не так просто, не получается, и с\х теперь пришло в упадок.
Зимбабве из страны экспортирующей с\х продукцию, превратилась в импортирующую. И руководство просит помощи у ООН и вообще у любого, кто подаст - у Китая к примеру.
Толпы аборигенов из сельской глубинки заполонили города ЮАР, захватывают алминистративные здания, какие понравятся, и устраивают там жить, несмотря на работающий в них персонал. Естественно жить по своим понятиям - жрут и ср.. всё в одном месте. Например, им удалось захватить здание, построенное для проживания элитной публики в виде цилиндра высотой 173 м с внутренним двором-колодцем, ограниченном стенами здания. Аборигены нашли лучшее применение замыслу архитектора - они стали выбрасывать из окон свой мусор и объедки в этот внутренний двор, и сейчас уровень мусора уже достиг пятого этажа.
Читая подобное о тамошней обыденности, поневоле приходишь к мысли, что теория расизма не просто безосновательно придумана на пустом месте.
"Такое решение, по словам Трампа, связано с позицией Претории по земельному вопросу и правам африканеров — потомков белых колонистов"
---
Здесь Д.Трамп во многом прав. К сожаления есть такое в ЮАР. Многие африканеры, как правило образованные и специалисты, вынуждены покидать ЮАР. Самый известный из них конечно Илон Маск.
Неполиткорректно, dear штурмАн!
Надо говорить: "афро-африканской".
Желаю тебе жить на одной лестничной площадке с этим этносом! Искренне!
Одно огорчает.
Понятно, что пиндосы всеобщую ЯО-войну не начнут. Найдут другой способ свернуть шею тому, кого реально опасаются, тобишь, без апокалипсисов.
А любимые тобой ...., пардон, афро-африканцы - запросто!
И да, судя по постам многих КМ-овцев, мы недалеко ушли в своëм развитии от сего племени.
дружки Трампа-незаконные поселенцы-кибуцники ежедневно убивают палестинцев и отнимают у них землю.
Какой страны?