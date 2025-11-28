Антикоррупционные органы пришли с обысками к главе офиса Зеленского Ермаку
Антикоррупционные органы Украины - НАБУ и САП - пришли с обысками к главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, заявил депутат Рады Ярослав Железняк.
В антикоррупционном бюро уточнили, что действуют в рамках расследования. По данным украинских СМИ, обыски идут в правительственном квартале, пишет РИА Новости.
Ранее окружение Владимира Зеленского советовало ему уволить Ермака из-за причастности к делу о коррупции в энергетике. Идею поддержали многие депутаты Рады. Вместо этого Зеленский назначил его главой переговорной делегации с США и другими партнерами Киева по урегулированию конфликта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
чемодан, аэропорт, родной кишлак. Или перестать плодиться, как кролики.
США они такие США,что хотят то делают.
Президент США неоднократно просил о помиловании Нетаньяху. ... Во время визита Трампа в Израиль в октябре он также призвал Герцога помиловать премьер-министра в своем обращении к парламенту в Иерусалиме.
Дональд Трамп обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который находится под следствием по обвинению в коррупции.
Говорят, привычка - др. натура.
Увж россияне и особенно украинцы, предлагаю провести эксперемент, слегка сдвинув центральныю ось в себе и взять др. ракурс, поле зрения, а именно, поменять диспозицию "человек - деньги" на " деньги - человек".
Др. словами, не люди перемещают деньги, а деньги двигают людей как фигуры на шахматной доске сегодня.
Не берети в голову даже кол-во их.
Cами деньги давно поделены на классы, это значит, н-р, 100 одного класса не эквивалент в др. классе; что Доступно деньгам одного класса не доступно при равных величинах для др. класса. Классовое общество денег и приоритеты.
Мое замечание, К.Маркс фактически увел/перевел внимание человечества с классов денег на классы людей.
Не видеть это сегодня - совершать ошибки, п-р Украины.
Если уж говорить о вешественной ценности, а не выской духовной, – это Земля. Берегите/любите/цените ее, она еще как-то доступна простому человеку сегодня, завтра...?
Какие-то гос. органы пришли к лаве офиса президента Украины=
Тема не раскрыта, домой пришли или в офис, ведь том офис президента =Администрация Президента, не?
ВОЗМОЖНО ЛИ ПОДОБНОЕ в Москве,чтоб вот так запросто некие гос.органы РФ
запросто пришли в ...Кремль.
У зелимопсика натырен 11-й Миллиард зеленых,когда уже к нему придут за его американьскими )(и не только) счетами ?АСЬ ?