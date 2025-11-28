Антикоррупционные органы пришли с обысками к главе офиса Зеленского Ермаку

Какие-то гос. органы пришли к лаве офиса президента Украины=

Тема не раскрыта, домой пришли или в офис, ведь том офис президента =Администрация Президента, не?

ВОЗМОЖНО ЛИ ПОДОБНОЕ в Москве,чтоб вот так запросто некие гос.органы РФ

запросто пришли в ...Кремль.