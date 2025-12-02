Китай вводит налог на контрацептивы для повышения рождаемости

Китай впервые за 30 лет намерен обложить НДС контрацептивы и презервативы, чтобы стимулировать рост рождаемости на фоне ее устойчивого снижения, пишут "Известия" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Власти планируют обновить закон об НДС: изделия, освобождённые от налога с 1993 года, теперь могут облагаться ставкой 13%. Одновременно предлагается отменить НДС на услуги по уходу за детьми — от яслей до детских садов.

Как отмечает агентство, эти меры отражают масштабный разворот китайской демографической политики от сдерживания рождаемости к попыткам мотивировать семьи иметь больше детей.

Китай остается одной из самых дорогих стран для воспитания детей: по оценкам, расходы на ребенка до 18 лет превышают 538 тыс. юаней (около $76 тыс.). Многие молодые семьи не готовы брать на себя такие траты в условиях замедления экономики и нестабильного рынка труда.

  1. 02.12.2025, 14:48
    Гость: Куда уезжают?

    Молодые уезжают на учебу, в основном, в США и страны Западной Европы. Большинство потом возвращается в Китай. А текущее население Китая, даже в любом случае более 1.35 млрд. Мало вам этого?

  2. 02.12.2025, 13:52
    Гость: многие молодые китайцы не только рожают

    Они уезжают из страны.А,реальная численность населения Поднебесной,гораздо ниже заявленной.

