Китай вводит налог на контрацептивы для повышения рождаемости

13:20 2.12.2025

Китай впервые за 30 лет намерен обложить НДС контрацептивы и презервативы, чтобы стимулировать рост рождаемости на фоне ее устойчивого снижения, пишут "Известия" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Власти планируют обновить закон об НДС: изделия, освобождённые от налога с 1993 года, теперь могут облагаться ставкой 13%. Одновременно предлагается отменить НДС на услуги по уходу за детьми — от яслей до детских садов.

Как отмечает агентство, эти меры отражают масштабный разворот китайской демографической политики от сдерживания рождаемости к попыткам мотивировать семьи иметь больше детей.

Китай остается одной из самых дорогих стран для воспитания детей: по оценкам, расходы на ребенка до 18 лет превышают 538 тыс. юаней (около $76 тыс.). Многие молодые семьи не готовы брать на себя такие траты в условиях замедления экономики и нестабильного рынка труда.