Путин прилетел в Индию с двухдневным визитом

17:15 4.12.2025

Борт президента России Владимира Путина приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам. У трапа его лично встретил премьер-министр Нарендра Моди. Затем лидеры на одной машине отправились на неформальную встречу. Она пройдет в формате тет-а-тет и будет носить закрытый характер, сообщает РИА Новости.

В пятницу в Нью-Дели состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и целый ряд коммерческих соглашений. Путин и Моди также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.



В состав российской делегации вошли глава Минобороны Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель МВД Владимир Колокольцев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы МИД Андрей Руденко, а также главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.