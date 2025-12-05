Путин и Моди обсудили развитие отношений и ситуацию на Украине

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили на переговорах в Нью-Дели в узком составе отношения стран и ситуацию на Украине.

Президент высоко оценил сотрудничество Москвы и Нью-Дели в военно-технической сфере, новые направления работы связаны с авиацией, космосом и искусственным интеллектом.

"Что касается наших отношений, то они, действительно, носят очень глубокий исторический характер", - приводит слова Путина РИА Новости.

Со своей стороны, Моди заявил, что визит Путина имеет историческое значение: "Ваша роль с 2000 года, за последние два с половиной десятилетия, свидетельствует о вашем дальновидном и твердом руководстве и о том, как развивать двусторонние отношения, это хороший пример для других отношений, как индийско-российские отношения развиваются".

Премьер уточнил, что Москва и Нью-Дели регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине, это говорит о глубоком доверии между странами. Индия выступает за скорейшее урегулирование конфликта.

Моди по-русски поблагодарил Путина за визит, сказав: "Спасибо".

Затем переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсудят сотрудничество в ключевых сферах, международные и региональные вопросы.

По итогам встречи Путин и Моди сделают заявления для СМИ и примут внушительный пакет документов. Также они выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.12.2025, 17:27
    Гость: VKPb

    В настоящее время Искусственный Интеллект от Британского Империализма Ми6 представляет главную опасность для человечества, потому как прежде всего создан и используется Британским Империализмом Ми6 как основное оружие против всех и каждого! Особенно опасен при массовом ЧИПировании населения с управлением глобальным Британским концлагерем из Лондона! Сказать что это Вершина Британского Криминала и Бандитизма, вершина пыток убийств и издевательств с просто Микро ЧИП и подключение к глобальной Британской сети! Всё вы раб! Вся ваша память за всю жизнь в Британском Ми6 их студия пытает вас годами 24 часа и даже транслирует нужные сны с комментариями пытками агентов! Там всё равно олигарх, Жириновский, обычный как все, Британскому Концлагерю нет разницы! Не знать это уже не глупость, а бездействие преступление! За Полную Победу над Британской Деспотией!!!

  3. 05.12.2025, 14:40
    Гость: !

    Восстановление СССР исключено и бессмысленно - В.Путин
    ___________
    Решили строить его в РФ, раз завозят киргизотаджиковузбековазеров, и ещё индусов завести собираются, первые уже есть, Индия тоже канализирует своих бесполезных по всему миру

  4. 05.12.2025, 14:11
    Гость: Сидор Карпыч

    Индийская Философия ценит Мудрость и взвешенность.
    Санкхья.
    Она явно присутствует у вашего ВВП.В отличие от суетливых и пустопорожних злых евро-дуриков и извратов,или трелузливого верхогляда Трампа.Философия,которой 4 Тысячи лет - кое-чего стОит.

  5. 05.12.2025, 12:08
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Как резко изменился тон Кремлевского гения к США ,после того как США ввели санкции против Роснефти и Лукойла ,теперь США ,снова партнеры .

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Лариса Долина © KM.RU
Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблемы сделок с жильем
«Мир» и мир
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Шойгу: РФ и КНР не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Токио
Дмитрий Медведев получил премию «Юрист года — 2025»
Избранное
Пика «Ночь на Ивана Купалу»
«Сирийский синдром»
Сергей Галанин попрощался с бывшими друзьями песней Высоцкого
«Ундервуд» вспомнил о съемках фильма «АССА» в Зеленом театре Парка Горького
Сила через знание
MOSKWITCH «Город» (интернет-сингл)
Leaves' Eye «The Last Viking»
ДМЦ «Не прислоняться»
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Эксперты повторяют очевидное уже для всех: Россия по-прежнему остаётся на "сырьевой игле"»
Свободный полет feat. Алексей Белкин «Хозяюшка» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации