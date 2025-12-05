Путин и Моди обсудили развитие отношений и ситуацию на Украине
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили на переговорах в Нью-Дели в узком составе отношения стран и ситуацию на Украине.
Президент высоко оценил сотрудничество Москвы и Нью-Дели в военно-технической сфере, новые направления работы связаны с авиацией, космосом и искусственным интеллектом.
"Что касается наших отношений, то они, действительно, носят очень глубокий исторический характер", - приводит слова Путина РИА Новости.
Со своей стороны, Моди заявил, что визит Путина имеет историческое значение: "Ваша роль с 2000 года, за последние два с половиной десятилетия, свидетельствует о вашем дальновидном и твердом руководстве и о том, как развивать двусторонние отношения, это хороший пример для других отношений, как индийско-российские отношения развиваются".
Премьер уточнил, что Москва и Нью-Дели регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине, это говорит о глубоком доверии между странами. Индия выступает за скорейшее урегулирование конфликта.
Моди по-русски поблагодарил Путина за визит, сказав: "Спасибо".
Затем переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсудят сотрудничество в ключевых сферах, международные и региональные вопросы.
По итогам встречи Путин и Моди сделают заявления для СМИ и примут внушительный пакет документов. Также они выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В настоящее время Искусственный Интеллект от Британского Империализма Ми6 представляет главную опасность для человечества, потому как прежде всего создан и используется Британским Империализмом Ми6 как основное оружие против всех и каждого! Особенно опасен при массовом ЧИПировании населения с управлением глобальным Британским концлагерем из Лондона! Сказать что это Вершина Британского Криминала и Бандитизма, вершина пыток убийств и издевательств с просто Микро ЧИП и подключение к глобальной Британской сети! Всё вы раб! Вся ваша память за всю жизнь в Британском Ми6 их студия пытает вас годами 24 часа и даже транслирует нужные сны с комментариями пытками агентов! Там всё равно олигарх, Жириновский, обычный как все, Британскому Концлагерю нет разницы! Не знать это уже не глупость, а бездействие преступление! За Полную Победу над Британской Деспотией!!!
не довел бы страну до нищеты.
Восстановление СССР исключено и бессмысленно - В.Путин
___________
Решили строить его в РФ, раз завозят киргизотаджиковузбековазеров, и ещё индусов завести собираются, первые уже есть, Индия тоже канализирует своих бесполезных по всему миру
Индийская Философия ценит Мудрость и взвешенность.
Санкхья.
Она явно присутствует у вашего ВВП.В отличие от суетливых и пустопорожних злых евро-дуриков и извратов,или трелузливого верхогляда Трампа.Философия,которой 4 Тысячи лет - кое-чего стОит.
Как резко изменился тон Кремлевского гения к США ,после того как США ввели санкции против Роснефти и Лукойла ,теперь США ,снова партнеры .