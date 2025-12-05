Путин и Моди обсудили развитие отношений и ситуацию на Украине

11:41 5.12.2025

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили на переговорах в Нью-Дели в узком составе отношения стран и ситуацию на Украине.

Президент высоко оценил сотрудничество Москвы и Нью-Дели в военно-технической сфере, новые направления работы связаны с авиацией, космосом и искусственным интеллектом.

"Что касается наших отношений, то они, действительно, носят очень глубокий исторический характер", - приводит слова Путина РИА Новости.

Со своей стороны, Моди заявил, что визит Путина имеет историческое значение: "Ваша роль с 2000 года, за последние два с половиной десятилетия, свидетельствует о вашем дальновидном и твердом руководстве и о том, как развивать двусторонние отношения, это хороший пример для других отношений, как индийско-российские отношения развиваются".

Премьер уточнил, что Москва и Нью-Дели регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине, это говорит о глубоком доверии между странами. Индия выступает за скорейшее урегулирование конфликта.

Моди по-русски поблагодарил Путина за визит, сказав: "Спасибо".

Затем переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсудят сотрудничество в ключевых сферах, международные и региональные вопросы.

По итогам встречи Путин и Моди сделают заявления для СМИ и примут внушительный пакет документов. Также они выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.