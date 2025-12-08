Трамп разочарован, что Зеленский не прочитал мирный план США

10:42 8.12.2025

Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, это вызывает сожаление, заявил президент США Дональд Трамп во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

"Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение", — приводит его слова РИА Новости.

По словам политика, переговоры на тему мирного процесса проходят как с президентом России Владимиром Путиным, так и с теми, кто управляет Украиной, включая Зеленского.