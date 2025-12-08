Трамп разочарован, что Зеленский не прочитал мирный план США
Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, это вызывает сожаление, заявил президент США Дональд Трамп во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
"Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение", — приводит его слова РИА Новости.
По словам политика, переговоры на тему мирного процесса проходят как с президентом России Владимиром Путиным, так и с теми, кто управляет Украиной, включая Зеленского.
