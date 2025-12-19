США приостановили розыгрыш грин-карт
Власти США временно приостановили программу лотереи на получение грин-карт после стрельбы в Брауновском университете, подозреваемый в которой въехал в страну по этой программе. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети X.
По ее словам, решение принято по распоряжению президента Дональда Трампа. Министр поручила Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) немедленно приостановить действие программы DV1, пишет Газета.RU.
Ноэм отметила, что этот шаг направлен на защиту американских граждан и призван предотвратить повторение подобных трагедий, которые, по ее мнению, стали возможны из-за «вредной» программы.
Как уточнила глава ведомства, подозреваемый Клаудио Невис Валенти получил грин-карту в 2017 году именно через лотерею.
Стрельба произошла 13 декабря в университете Брауна в Провиденсе, штат Род-Айленд. В результате погибли два человека, еще девять получили ранения. Нападавший скрылся, но позже был задержан и спустя несколько дней освобожден. 19 декабря стало известно, что его обнаружили мертвым.
Better safe than sorry..
А как же я?
лихо работают - сделали крайним какого-то бедолагу, за которого некому вступиться. Сначала отпустили, потом пристрелили - и дело раскрыто. Зло наказано. Заодно и гринкарты закрыли. Хотя может и была цель закрыть гринкарты, а бедолагу под это дело "привлекли"
\\\Нападавший скрылся, но позже был задержан и спустя несколько дней освобожден ?!?!?Это очепятка ?
И еще - мало ли там всякой швали вообще безо всяких грин-карт ?Даже из одной России сколько по Америке ползает бандоты,ворья и гнусья, и из-за одного подонка гадить десяткам тысяч нормальных людей ?Это как-то странно...
Давно пора уже, я немного удивлён, что это не было сделано уже в самом начале второго срока Трампа.