Трамп анонсировал строительство «золотого флота» нового класса

08:25 23.12.2025

США намерены построить два военных корабля принципиально нового типа в рамках программы создания так называемого «золотого флота», заявил президент Дональд Трамп.

Президент сообщил, что корабли получат артиллерийские системы и ракеты «высшего уровня», гиперзвуковое вооружение, электромагнитные рельсотроны и лазерные установки. Кроме того, по его утверждению, на них планируется размещение морских крылатых ракет с ядерным оснащением, а также внедрение элементов искусственного интеллекта.

Ожидаемое водоизмещение новых флагманов ВМС США составит от 30 до 40 тысяч тонн. На реализацию проекта, по оценке Трампа, потребуется около 26 млрд долларов. Корабли будут строиться из стали, а не из алюминия, а сами работы, как заявил президент, могут занять порядка двух с половиной лет.

Трамп также отметил, что новые суда станут крупнейшими в истории мирового кораблестроения. Их внешний облик, по его словам, будет разрабатываться ВМС совместно с ним лично — президент подчеркнул, что уделяет большое внимание эстетике.

По словам главы Белого дома, в перспективе новый флот может насчитывать до десяти кораблей, а в дальнейшем — увеличиться до 20–25 единиц.

Помимо этого, глава государства рассказал о планах строительства 15 новых подводных лодок, добавив, что сейчас в распоряжении США находится более трех десятков субмарин.