Трамп анонсировал строительство «золотого флота» нового класса

США намерены построить два военных корабля принципиально нового типа в рамках программы создания так называемого «золотого флота», заявил президент Дональд Трамп.

Президент сообщил, что корабли получат артиллерийские системы и ракеты «высшего уровня», гиперзвуковое вооружение, электромагнитные рельсотроны и лазерные установки. Кроме того, по его утверждению, на них планируется размещение морских крылатых ракет с ядерным оснащением, а также внедрение элементов искусственного интеллекта.

Ожидаемое водоизмещение новых флагманов ВМС США составит от 30 до 40 тысяч тонн. На реализацию проекта, по оценке Трампа, потребуется около 26 млрд долларов. Корабли будут строиться из стали, а не из алюминия, а сами работы, как заявил президент, могут занять порядка двух с половиной лет.

Трамп также отметил, что новые суда станут крупнейшими в истории мирового кораблестроения. Их внешний облик, по его словам, будет разрабатываться ВМС совместно с ним лично — президент подчеркнул, что уделяет большое внимание эстетике.

По словам главы Белого дома, в перспективе новый флот может насчитывать до десяти кораблей, а в дальнейшем — увеличиться до 20–25 единиц. 

Помимо этого, глава государства рассказал о планах строительства 15 новых подводных лодок, добавив, что сейчас в распоряжении США находится более трех десятков субмарин.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.12.2025, 14:03
    Гость: гость

    да, да, и котят, котят надо... усыновить. И объясните уже Петру Великому, что это он со флотом зря, ему надо было всё бабло на социалку. Да. На новые телеги и на того мерина в упряжку.

  4. 23.12.2025, 13:20
    Гость: Счаз!

    Нам, хотя бы Батьку! Ито - пустые мечты, а также хлопоты.
    Уже проходили. Как только на горизонте появится кто-то-типа-за-народ - на дальних подступах снимут и не по морщатся (диапазон от Грудинина до Пригожина -"со всеми остановками")!
    Расслабьтесь, мил человек.

  5. 23.12.2025, 13:04
    Гость: Во!

    Нам только авианосцев не хватает!
    Пенсеры и лейкимийные детишки особенно будут рады! А также, водилы, которые после постройки автоэстакады в Галицино (платной!) как стояли в километровой очереди на жд переезде, итак и стоят!

Все комментарии (16)
Выбор читателей
Германия потеряла более 70% экспорта в Россию после ввода санкций
Илья Гращенков. О решении Госдумы перевести все домовые чаты в мессенджер MAX
ЕС согласовал пакет помощи Украине на 90 млрд евро на два года
© KM.RU
Володин заговорил о крепостном праве: «Надо остановить отток населения из сёл»
Избранное
Как нас характеризует наш музыкальный вкус
Гражданская Оборона «Легенды Русского Рока» (виниловое издание)
Конец Фильма (акустика), 12 декабря, «16 Тонн»
Кинопремьера «Чернобыль»: Уважаемый редактор, может, лучше про реактор?
История трагической гибели студентов на перевале Дятлова
Дефляция в экономике
Читмил «Ой, все» (ЕР)
Молдова нашла способ отказаться платить долг за российский газ
7 фактов о старении. Научные открытия, которые помогут продлить молодость
Сергей Черняховский. Желающий ищет возможности
Гражданская Оборона «Анархия в НГУ» (CD-релиз)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации