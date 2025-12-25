Новак заявил о плане России на случай изъятия активов в Европе

13:48 25.12.2025

Россия составила план на случай изъятия ее замороженных за границей активов, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Он напомнил, что уже принят соответствующий указ президента, позволяющий зеркально отвечать на такие действия. Все меры будут вводиться на основании решений суда, пояснил он. «Составлен соответствующий план, и он будет реализован, если такие случаи будут возникать», — приводит слова Новака РБК.

Ранее он называл возможное изъятие Евросоюзом российских активов неприемлемым. Поэтому, по его словам, Россия предпринимает все возможные усилия для защиты своих резервов.

Россия может национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации, если Евросоюз решится на изъятие российских активов за рубежом, сообщал в октябре Bloomberg со ссылкой на близкий к правительству источник.