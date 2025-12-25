Новак заявил о плане России на случай изъятия активов в Европе

Россия составила план на случай изъятия ее замороженных за границей активов, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Он напомнил, что уже принят соответствующий указ президента, позволяющий зеркально отвечать на такие действия. Все меры будут вводиться на основании решений суда, пояснил он. «Составлен соответствующий план, и он будет реализован, если такие случаи будут возникать», — приводит слова Новака РБК.

Ранее он называл возможное изъятие Евросоюзом российских активов неприемлемым. Поэтому, по его словам, Россия предпринимает все возможные усилия для защиты своих резервов.

Россия может национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации, если Евросоюз решится на изъятие российских активов за рубежом, сообщал в октябре Bloomberg со ссылкой на близкий к правительству источник. 

  2. 25.12.2025, 17:36
    Гость: stalker

    У нас эти активы и так по факту изъяли, а они все "планы" строят как на это ответить.

  3. 25.12.2025, 17:31
    Гость: Гость

    Ага, "национализировать и быстро распродать" заводы на территории РФ, принадлежащие иностранным частным собственникам, вернее горы железа, которые от них останутся после того, как хозяева заберут технологии, программное обеспечение и всё, что не приколочено. А потом еще много лет выплачивать компенсации этим частным собственнкам по решениям международнях судов. ЕС и США от этого ни жарко, н холодно, это не государственные активы. Зашибись план. А кроме заводов больше ничего и нет на территории РФ.

  4. 25.12.2025, 16:49
    Гость: Юри_й

    решение о применении зеркальных ответов принято, а какие именно зеркальные ответы придумано не было. Ну кроме как в очередной раз бить своих, чтобы чужие боялись, это у нас могут, больше ничего

  5. 25.12.2025, 16:43
    Гость: Мезозой-2

    Так уже изымают в пользу Украины проценты по вкладам... А это миллиарды евро! И ничего кремль не сделал. Если изымут и вклады - ничего не будет.
    +
    .... То про нац программы болтают, то про ИИ...

