Белый дом сообщил о «положительном разговоре» Трампа с Путиным

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она назвала беседу положительной.

«Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным касательно Украины»,— написала пресс-секретарь в соцсети Х. Подробностей беседы президентов она не привела, сообщает «Коммерсант».

Накануне Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Мар-а-Лаго во Флориде, где обсудили 20-пунктовый мирный план Киева. По ключевым вопросам, включая отвод украинских войск из Донбасса, соглашение достичь не удалось. Перед встречей Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
Почему Россия пока безнадежно проигрывает в информационной войне Западу
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Коллаж © KM.RU
Почему газификация страны свернула не туда. Итоги газовой пятилетки от «Газпрома»
Сергей Удальцов © KM.RU, Алексей Белкин
Сергея Удальцова приговорили к шести годам колонии строгого режима
Избранное
Группа «Бостонское чаепитие» предложила заниматься любовью, а не войной
ЙОРШ «Мой город будет стоять» (интернет-сингл)
Москва, основанная выдуманным монгольским ханом, «финно-угры» и «украденное» имя русских
Стоимость электричества для населения может подскочить на 50%
Кукишъ «Live At Underground TV»
Марина Штода: «Красота и молодость идут изнутри!»
Мара, 10 ноября, «16 Тонн»
Флип «Твой ангел» (EP)
«Браво» (Евгению Хавтану 60), 17 октября, «ГлавКлуб»
«В чём заключается причина охватившего высшие российские эшелоны желания направить страну по исторической спирали вниз?»
Fetal Decay «You Have No Choice»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации