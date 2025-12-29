Белый дом сообщил о «положительном разговоре» Трампа с Путиным
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она назвала беседу положительной.
«Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным касательно Украины»,— написала пресс-секретарь в соцсети Х. Подробностей беседы президентов она не привела, сообщает «Коммерсант».
Накануне Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Мар-а-Лаго во Флориде, где обсудили 20-пунктовый мирный план Киева. По ключевым вопросам, включая отвод украинских войск из Донбасса, соглашение достичь не удалось. Перед встречей Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину.
