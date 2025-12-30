Зеленский согласился вынести на референдум вопрос о войсках в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский готов вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне в Донбассе с взаимным отводом войск. По его словам, компромиссом будет создание свободной экономической зоны, пишет РБК.

«Нам придется отодвинуться на несколько километров назад. Это значит, что России приходится делать небольшие шаги назад на несколько километров. Эта свободная экономическая зона будет иметь конкретные правила. Что-то вроде такого референдума — это способ принять или не принять ее», — заявил он в интервью Fox News.

Республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент России Владимир Путин говорил, что этот регион является исторической российской территорией и будет возвращен военным или иным путем.

  1. 30.12.2025, 16:45
    Гость: Имрек

    Зе нужно обозначить движуху. И легитимность себе поднять. Понятно, что результат будет один- ни пяди родной земли. Для РФ подобные референдумы - большой минус, ибо аукнутся. Выковать из хатоскрайщиков единую нацию- это уметь нужно. Путин как создатель украинского народа.

  2. 30.12.2025, 15:49
    Гость: О чем референдум?

    Согласно опросам, 98 процентов украинцев, проживающих в Германии, считают, что воевать нужно до полной победы.

  5. 30.12.2025, 14:23
    Гость: Реалло

    Так вошли в состав или забраны силой??
    Я тебе объясню: Законно ВОЗВРАЩЕНЫ.Въехал ?

Все комментарии (16)
