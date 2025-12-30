ЦРУ нанесло удар по причалу в Венесуэле, пишут СМИ

Удары США по по судну в международных водах Венесуэлы

В начале декабря американские спецслужбы нанесли удар с беспилотника по портовой инфраструктуре на побережье Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомые с ходом операции.

По их данным, целью стал удаленный причал, который, по оценке властей США, использовался преступной группировкой Tren de Aragua для складирования наркотиков и их перегрузки на морские суда для дальнейшей транспортировки.

Как утверждают собеседники телеканала, в момент атаки на объекте не находилось людей, поэтому обошлось без пострадавших. Один из источников отметил, что операция достигла своей цели — сооружение было полностью уничтожено. Вместе с тем он подчеркнул, что удар носил во многом демонстративный характер, поскольку подобные портовые точки используются наркоторговцами в регионе в значительном количестве.

По оценке CNN, произошедшее может привести к новому витку напряженности в отношениях между Вашингтоном и Каракасом. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно допускал возможность нанесения ударов по венесуэльской территории.

В последние месяцы Соединенные Штаты последовательно усиливают давление на Венесуэлу. Эта стратегия включает переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибский регион, атаки на предполагаемые каналы наркотрафика, а также жесткие публичные заявления в адрес президента страны Николаса Мадуро.

В октябре Дональд Трамп распорядился ввести блокаду всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и заходящих в венесуэльские порты или покидающих их. Этот шаг стал частью курса на дальнейшее усиление давления на руководство республики.

Кроме того, Береговая охрана США ранее задержала в международных водах у побережья Венесуэлы два нефтяных танкера — судно Skipper, находящееся под санкциями из-за связей с Ираном, а также танкер Centuries.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.12.2025, 15:11
    Гость: алекс

    А я давно говорил,что бы изменить миропорядок основанный на правилах, надо конкретно навалять Дяде Сэму, иначе никак!Но таких героев теперь в мире нет,кроме хуситов.

  2. 30.12.2025, 13:11
    Гость: Вот

    и сравнение,кто может,а кто должен исполнять детективы МВФ.Остальное для внутреннего потребления великого величия.

  4. 30.12.2025, 12:35
    Гость: ну

    а что, у Венесуэле нет своих беспилотников для проверке защиты причалов у охотников за скальпами и грабителей чужих энергоресурсов?

Все комментарии (6)
