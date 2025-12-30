ЦРУ нанесло удар по причалу в Венесуэле, пишут СМИ

09:12 30.12.2025

В начале декабря американские спецслужбы нанесли удар с беспилотника по портовой инфраструктуре на побережье Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомые с ходом операции.

По их данным, целью стал удаленный причал, который, по оценке властей США, использовался преступной группировкой Tren de Aragua для складирования наркотиков и их перегрузки на морские суда для дальнейшей транспортировки.

Как утверждают собеседники телеканала, в момент атаки на объекте не находилось людей, поэтому обошлось без пострадавших. Один из источников отметил, что операция достигла своей цели — сооружение было полностью уничтожено. Вместе с тем он подчеркнул, что удар носил во многом демонстративный характер, поскольку подобные портовые точки используются наркоторговцами в регионе в значительном количестве.

По оценке CNN, произошедшее может привести к новому витку напряженности в отношениях между Вашингтоном и Каракасом. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно допускал возможность нанесения ударов по венесуэльской территории.

В последние месяцы Соединенные Штаты последовательно усиливают давление на Венесуэлу. Эта стратегия включает переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибский регион, атаки на предполагаемые каналы наркотрафика, а также жесткие публичные заявления в адрес президента страны Николаса Мадуро.

В октябре Дональд Трамп распорядился ввести блокаду всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и заходящих в венесуэльские порты или покидающих их. Этот шаг стал частью курса на дальнейшее усиление давления на руководство республики.

Кроме того, Береговая охрана США ранее задержала в международных водах у побережья Венесуэлы два нефтяных танкера — судно Skipper, находящееся под санкциями из-за связей с Ираном, а также танкер Centuries.