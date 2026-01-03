Генпрокурор США заявила о предъявлении обвинений Мадуро и его жене

Генеральный прокурор США Пэм Бонди в субботу заявила, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.

"Мадуро и его жену предадут правосудию в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка", - написала он в соцсети X.

"Мадуро обвиняют в сговоре для осуществления наркотерроризма, сговоре для переправки кокаина, хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств, сговоре для приобретения огнестрельного оружия и взрывных устройств для действий против США", - цитирует генпрокурора "Интерфакс".

Она поблагодарила президента США Дональда Трампа и американских военных за организацию операции по поимке Мадуро и его жены.

Трамп утром в субботу подтвердил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену.

РИА Новости на основании судебных документов выяснило, что лидеру республики может грозить вплоть до четырех пожизненных сроков в совокупности по четырем пунктам обвинения.

  1. 03.01.2026, 21:48
    Гость: он в Венесуэлу десятки млрд. $ инвестировал

    Почему влетел? Он же не в Мадуру инвестировал, а в страну. Венесуэла вроде на месте...

  3. 03.01.2026, 21:13
    Гость: Грабли&вилы

    Вы ещё китайские активы посчитайте, танкеры то с их нефтью перехватывали

  4. 03.01.2026, 21:11
    Гость: Грабли&вилы

    Будучи гражданским, Мадуро долго продержался, но генералитет в компании с воскресшим генералом всё таки его сдал, или америкосы думают, что эти голливудские постановки с вертолетами и взрывами заставят поверить, что была реальная операция по захвату, а не предательство и сдача законного президента врагу?
    По любому Николаю повезло больше Альенде. Интересно, что буквально за несколько часов до захвата президент встречался с представителями Китая, так что даже восточные хитрицы не прочухали.

    Для меня теперь только одна загадка осталась, как будет теперь называться ТГ - канал "Мадура- не дура".

Все комментарии (15)
