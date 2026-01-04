Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес временным президентом
Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента, до этого она занимала пост вице-президента, сообщает Forbes. В решении суда говорится, что назначение связано с похищением президента Николаса Мадуро в ходе «военной агрессии, совершенной Соединенными Штатами». Суд также уточнил, что решение основано на Конституции Венесуэлы и обеспечивает «институциональную стабильность», а также подтверждает суверенитет государства «перед лицом внешних попыток дестабилизации».
Делси Родригес накануне выступила с обращением к нации по государственному телевидению Венесуэлы. Она заявила, что Мадуро остается единственным законным президентом страны, а также осудила действия США.
«Мы уже предупреждали, что агрессия ведется под ложными предлогами и оправданиями, что маски спали, и у них была только одна цель: смена режима в Венесуэле, и что эта смена также позволит захватить наши энергетические, минеральные и природные ресурсы», — прокомментировала она атаку Соединенных Штатов и вывоз из страны Мадуро и его супруги. Родригес также подчеркнула, что Венесуэла больше не будет «колонией какой-либо империи».
В ночь на 3 января США атаковали Венесуэлу. Позже Дональд Трамп заявил, что из страны были вывезены президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, они предстанут перед судом в Нью-Йорке по обвинению в сговоре с целью наркотерроризма и владении оружием.
Трамп также заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя управление Венесуэлой «в переходный период» и будут «сильно вовлечены» в нефтяной сектор страны. Кроме того, он подчеркивал, что венесуэльский народ «очень, очень счастлив», потому что он любит США.
МИД России призвал Вашингтон освободить Мадуро и его жену.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так,но важен результат!Дони прострелили ухо,прицел подкорректируют,поправку на ветер учтут.Проблем у него выше крыши!Захват Мадуро получился эффектным,но это не самоцель!Остальные вопросы пока никак не решены.Пендосы могу влезть в такую нору...
А что она должна была говорить? То, что она теперь главная, потому что её назначили американцы? Конечно, на словах, она будет за Мадуро, а на деле...
СВР-то тут при чем? У Мадуро, поди, собственные спецслужбы были? Он их назначал, подбирал, ставил. Если не тех поставил, если продали- так кого винить? Кто бы дал СВР право проверять венесуэльскую верхушку? На каком основании? РФ не сверхдержава, кусок проигравшего и развалившегося СССР, кто бы дал СВР право на территории Венесуэлы распоряжаться? Кто бы их слушать стал? Россия в Венесуэле большой роли не играла, там Китай рулил, как и на Кубе.
Она уже заявила сша готоености "сотрудничать".
СВР в очередной раз облажалось..
"Во всей этой драме выиграло не столько государство США, сколько отдельные её бизнесмены."
---
До выигрыша еще далеко и будет ли он, еще большой вопрос. Попытка США восстановить свою роль, как мирового гегемона с помощью военной силы, говорит не о силе США, а слабости. США уже больше не являются мировым экономическим гегемоном, что есть необходимое условие для этой роли. Военная сила - это последнее средство, которое еще осталось в США и то она под вопросом.
Как уже было сказано, страны БРИКС (а это 40% мирового ВВП) наладили торговлю в обход доллара. Сегодня первая экономика мира Китай - дает кроме того 30 процентов мирового материального производства, из которого у США осталась по сути авиапромышленность.
В США отстает области научных исследований от Китая, в том ИИ. Более того государства как Юго-Восточной Азии так и глобального Юга
успешно развиваются и США им в отличии от Китая нечего предложить. Т.о. Атака на США на Венесуэлу - это как уже было сказано, акт отчаяния США с помощью военной силы спасти свою роль гегемона. Но поезд ушел.