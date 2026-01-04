Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес временным президентом

12:29 4.01.2026

Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента, до этого она занимала пост вице-президента, сообщает Forbes. В решении суда говорится, что назначение связано с похищением президента Николаса Мадуро в ходе «военной агрессии, совершенной Соединенными Штатами». Суд также уточнил, что решение основано на Конституции Венесуэлы и обеспечивает «институциональную стабильность», а также подтверждает суверенитет государства «перед лицом внешних попыток дестабилизации».

Делси Родригес накануне выступила с обращением к нации по государственному телевидению Венесуэлы. Она заявила, что Мадуро остается единственным законным президентом страны, а также осудила действия США.

«Мы уже предупреждали, что агрессия ведется под ложными предлогами и оправданиями, что маски спали, и у них была только одна цель: смена режима в Венесуэле, и что эта смена также позволит захватить наши энергетические, минеральные и природные ресурсы», — прокомментировала она атаку Соединенных Штатов и вывоз из страны Мадуро и его супруги. Родригес также подчеркнула, что Венесуэла больше не будет «колонией какой-либо империи».

В ночь на 3 января США атаковали Венесуэлу. Позже Дональд Трамп заявил, что из страны были вывезены президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, они предстанут перед судом в Нью-Йорке по обвинению в сговоре с целью наркотерроризма и владении оружием.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя управление Венесуэлой «в переходный период» и будут «сильно вовлечены» в нефтяной сектор страны. Кроме того, он подчеркивал, что венесуэльский народ «очень, очень счастлив», потому что он любит США.

МИД России призвал Вашингтон освободить Мадуро и его жену.