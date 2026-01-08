Польша хочет экстрадировать российского археолога Бутягина на Украину

20:47 8.01.2026

Польская прокуратура передала в Окружной суд Варшавы ходатайство украинской стороны об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

По ее данным, ходатайство пока поступило лишь в электронном виде. Оригиналы документов по делу будут переданы в суд, по всей вероятности, 9 января. Кроме того, вместе с ними прокуратура в этот же день подаст запрос на продление срока ареста Бутягина, который истекает 13 января. Согласно полученным радиостанцией сведениям, прокуратура поддерживает позицию о необходимости экстрадиции россиянина на Украину.

Решение о выдаче задержанного в Польше археолога будет принимать министр юстиции после того, как суд сочтет такие действия правомочными.

Как отметил нынешний адвокат Бутягина Адам Доманьский в беседе с польским телевидением, не исключено, что слушание дела может пройти в закрытом режиме. Кроме того, он предположил, что шансы на изменение меры пресечения для Бутягина представляются низкими.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и "находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте".

Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен (древнегреческий город на северо-западе Крыма).

Претензии Киева к российскому археологу заключаются в том, что Украина считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году, своей территорией. Раскопки в Мирмекии (Мирмекионе) после 2014 года Киев считает проводившимися незаконно и утверждает, что они привели к "частичному разрушению объекта культурного наследия".

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу.