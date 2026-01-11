Трамп: Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы
Куба больше не получит нефть и деньги из Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Куба в течение многих лет жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы <...> Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу, ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно", — цитирует его РИА Новости.
Трамп также заявил, что Венесуэла не нуждается в услугах по обеспечению безопасности от Кубы, ведь теперь ее будет защищать "самая мощная в мире армия" США.
После операции в Каракасе глава Белого дома ужесточил риторику в адрес Гаваны. Сначала он говорил, что США не планируют военных действий против этой страны, поскольку она "падет сама по себе". Однако спустя несколько дней Трамп выступил с угрозой, отметив, что Куба "висит на волоске" и Штатам не остается ничего другого, кроме как "прийти и взорвать это место".
Точно! Ничего-то в политике не понимаю. Горе-то какое.. :-)
А как у Вас с чувством юмора? :-)
----
Кстати говоря, идею можно развить.. Сделать отдельную премию за миротворческие усилия.. За старания.. Или там, за исключительные усилия в области миротворчества с минимизацией жертв.. :-)
Глава Белого дома также положительно отозвался об идее назначить американского госсекретаря Марко Рубио президентом Кубы.Извести
Когда-то Куба вынужденно стала непотопляемой военной базой СССР,СССР больше нет.
А куба,не забудем - это американская ЮРМАЛА,даже 70 лет спустя гордость кубы и главный тур-аттракцион - американские виллы и автомобили :)....И пора ее вернуть Хозяину - Америке.
Точно так же Россия обязана вернуть СВОЕ.Полагаю,что тут у США и России будет консенсус :)
Но не дай Бог молодых реформаторов!!! Эти вообще всегда буйно....шанные
