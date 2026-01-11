Трамп: Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы

Куба больше не получит нефть и деньги из Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Куба в течение многих лет жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы <...> Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу, ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно", — цитирует его РИА Новости.

Трамп также заявил, что Венесуэла не нуждается в услугах по обеспечению безопасности от Кубы, ведь теперь ее будет защищать "самая мощная в мире армия" США.

После операции в Каракасе глава Белого дома ужесточил риторику в адрес Гаваны. Сначала он говорил, что США не планируют военных действий против этой страны, поскольку она "падет сама по себе". Однако спустя несколько дней Трамп выступил с угрозой, отметив, что Куба "висит на волоске" и Штатам не остается ничего другого, кроме как "прийти и взорвать это место".

  1. 11.01.2026, 21:59
    Гость: Да

    Точно! Ничего-то в политике не понимаю. Горе-то какое.. :-)

    А как у Вас с чувством юмора? :-)
    ----

    Кстати говоря, идею можно развить.. Сделать отдельную премию за миротворческие усилия.. За старания.. Или там, за исключительные усилия в области миротворчества с минимизацией жертв.. :-)

  2. 11.01.2026, 21:57
    Гость: Ахтунг,ахтунг! Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил,

    что Остров Свободы подвергается нападениям США уже более 60 лет и готов защищаться до последней капли крови.
    Комсомольская правда

    Куба уже 66 лет подвергается нападкам США и готова "до последней капли крови" защищать свою независимость.
    ТАСС

    11 января президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы.ТАСС
    Глава Белого дома также положительно отозвался об идее назначить американского госсекретаря Марко Рубио президентом Кубы.Извести

  3. 11.01.2026, 21:57
    Гость: Буратино

    Когда-то Куба вынужденно стала непотопляемой военной базой СССР,СССР больше нет.
    А куба,не забудем - это американская ЮРМАЛА,даже 70 лет спустя гордость кубы и главный тур-аттракцион - американские виллы и автомобили :)....И пора ее вернуть Хозяину - Америке.
    Точно так же Россия обязана вернуть СВОЕ.Полагаю,что тут у США и России будет консенсус :)

  4. 11.01.2026, 21:55
    Гость: Может быть, может быть.....

    Но не дай Бог молодых реформаторов!!! Эти вообще всегда буйно....шанные

  5. 11.01.2026, 21:49
    Гость: Эти операции

    «не были санкционированы Советом Безопасности ООН» и «не были предприняты в рамках законной самообороны по Уставу ООН».

