Трамп: Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы

16:44 11.01.2026

Куба больше не получит нефть и деньги из Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Куба в течение многих лет жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы <...> Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу, ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно", — цитирует его РИА Новости.

Трамп также заявил, что Венесуэла не нуждается в услугах по обеспечению безопасности от Кубы, ведь теперь ее будет защищать "самая мощная в мире армия" США.

После операции в Каракасе глава Белого дома ужесточил риторику в адрес Гаваны. Сначала он говорил, что США не планируют военных действий против этой страны, поскольку она "падет сама по себе". Однако спустя несколько дней Трамп выступил с угрозой, отметив, что Куба "висит на волоске" и Штатам не остается ничего другого, кроме как "прийти и взорвать это место".