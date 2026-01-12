NYT узнала об ошибках военных Венесуэлы в работе с С-300 при атаке США
Венесуэла не смогла эксплуатировать и поддерживать полученные от России зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300, а также комплекс ПВО «Бук», поэтому воздушное пространство республики оказалось уязвимым во время вторжения США, которое завершилось захватом президента Николаса Мадуро, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и экспертов, а также собственный анализ фото, видео и спутниковых снимков.
Как отмечает газета, большую роль в успехе США сыграла некомпетентность венесуэльских военных. Несмотря на многомесячные предупреждения о возможном вторжении, системы противовоздушной обороны республики даже не были подключены к радарам, когда американские вертолеты совершили налет, сказали два собеседника издания. Кроме того, некоторые компоненты ПВО на момент атаки находились на складе и не были в рабочем состоянии.
«После многих лет коррупции, плохой логистики и санкций все это, безусловно, снизило боеготовность систем противовоздушной обороны Венесуэлы», — приводит слова бывшего руководителя представительства ЦРУ в Венесуэле Ричарда де ла Торре РБК.
Как рассказывал венесуэльский военный изданию New York Post, США во время нападения на Венесуэлу использовали неизвестное оружие, которое парализовало системы ПВО и вызвало «звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри». Источник газеты пояснял, что у Штатов действительно есть вооружение, использующее направленное излучение микроволн, но прежде оно ни разу не применялось.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всё, можно прыгать от счастья. В изриале обновились фондовые индексы. Ещё евреи убили тысячу мирных жителей Ирана, а сейчас мосад и ЦРУ пытаются раскачать в Иране оранжевую революцию. Которая буксанула, да так, что США хотят прийти на помощь (полагаю мосад? А не народу Ирана).
Мне твой израиль фиолетовый, я не антисемит, я антисионист. Да, я "болею" за команду Ирана. Сейчас Иран реально одна страна которая борется с мировым сионизмом и сионофашизмом. Сочувствовать израилю у меня НЕТ нкиаикх личных мотивов. Не секрет, что США это "тень" мирового кагала. А израиль это центр хабада, их кистень против всего мира. Война в бывшей Украине это (не нужно быть гением что бы понять) это война хабада против гоев России и Украины их же руками. Это тоже понять не трудно, просто посмотрев фото в интернете, кто из близкого окружения Патриция в Кремле, фотался в обнимку с Зеленским.
Иран тоже вам достойно ответил. на третий день Иранских обстрелов ПВО израиля уже молчало. На ютубе много видео прилётов по израилю. Особенно досталось хайфе.
В те дни умерла легенда евреев о том, что они всемогущи и способны победить кого угодно.
Как где, амеры забрали, а кубинцев перестреляли. Я к тому, что хоть не воруют так, как у нас. Годовой военный бюджет украсть, это надо уметь.
если бездействие -это ошибка, тогда взятка -это сувенир. В таких случаях бездействие и не компетентность -это предательство , преступление, измена Родине. Видимо им просто запретили защищаться либо купили как Сирийцев.
И так не интересно. Надо ведь мобилизованных работяг маленько прошерстить
Персы
Прямо сказали кремлину о вкс в Сирии.
А
Именно:
Вы,товарисчи,
Бонбите не то,что надо,и при появлении авиа цахала выключаете свои
Пво.
.
Надеемся,ты справишься с этой несложной инфой.