NYT узнала об ошибках военных Венесуэлы в работе с С-300 при атаке США

15:51 12.01.2026

Венесуэла не смогла эксплуатировать и поддерживать полученные от России зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300, а также комплекс ПВО «Бук», поэтому воздушное пространство республики оказалось уязвимым во время вторжения США, которое завершилось захватом президента Николаса Мадуро, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и экспертов, а также собственный анализ фото, видео и спутниковых снимков.

Как отмечает газета, большую роль в успехе США сыграла некомпетентность венесуэльских военных. Несмотря на многомесячные предупреждения о возможном вторжении, системы противовоздушной обороны республики даже не были подключены к радарам, когда американские вертолеты совершили налет, сказали два собеседника издания. Кроме того, некоторые компоненты ПВО на момент атаки находились на складе и не были в рабочем состоянии.

«После многих лет коррупции, плохой логистики и санкций все это, безусловно, снизило боеготовность систем противовоздушной обороны Венесуэлы», — приводит слова бывшего руководителя представительства ЦРУ в Венесуэле Ричарда де ла Торре РБК.

Как рассказывал венесуэльский военный изданию New York Post, США во время нападения на Венесуэлу использовали неизвестное оружие, которое парализовало системы ПВО и вызвало «звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри». Источник газеты пояснял, что у Штатов действительно есть вооружение, использующее направленное излучение микроволн, но прежде оно ни разу не применялось.