Мачадо передала Трампу медаль своей Нобелевской премии мира

10:29 16.01.2026

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила свою медаль Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу во время приема в Белом доме. Об этом Мачадо заявила на брифинге.

«Я говорила президенту Трампу, что 200 лет назад генерал Лафайет передал Симону Боливару медаль с изображением президента Джорджа Вашингтона. С тех пор Симон Боливар никогда с ней не расставался. 200 лет спустя народ Боливара вручает президенту США, наследнику Вашингтона, медаль Нобелевской премии как признание его приверженности нашей свободе», — приводит ее слова РБК.

Мачадо отметила, что Трамп, по ее мнению, полностью «привержен свободе политических заключенных Венесуэлы и всех венесуэльцев», а также осознает потенциал республики как сильного союзника США.

Трамп поблагодарил Мачадо и назвал ее «замечательной женщиной, которая прошла через очень многое». «Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — написал он в Truth Social.

Согласно заявлению Норвежского Нобелевского комитета, премию нельзя отзывать или передавать другим.