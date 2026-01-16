Мачадо передала Трампу медаль своей Нобелевской премии мира

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила свою медаль Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу во время приема в Белом доме. Об этом Мачадо заявила на брифинге.

«Я говорила президенту Трампу, что 200 лет назад генерал Лафайет передал Симону Боливару медаль с изображением президента Джорджа Вашингтона. С тех пор Симон Боливар никогда с ней не расставался. 200 лет спустя народ Боливара вручает президенту США, наследнику Вашингтона, медаль Нобелевской премии как признание его приверженности нашей свободе», — приводит ее слова РБК.

Мачадо отметила, что Трамп, по ее мнению, полностью «привержен свободе политических заключенных Венесуэлы и всех венесуэльцев», а также осознает потенциал республики как сильного союзника США.

Трамп поблагодарил Мачадо и назвал ее «замечательной женщиной, которая прошла через очень многое». «Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — написал он в Truth Social.

Согласно заявлению Норвежского Нобелевского комитета, премию нельзя отзывать или передавать другим.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 16.01.2026, 15:26
    Гость: Да

    А я недавно почти это тут на км предлагал... Собрать деньги и дать Трампу премию..Но с юмором предлагал, а тут на самом деле..

    Может, какую то премию всё же и от нас дать?

  4. 16.01.2026, 14:22
    Гость: Наталия

    удивляет не то, что она это сделала - тут может быть несколько причин, о них в комментариях ниже, а то, что ОН ЭТО ПРИНЯЛ! Просто удивительное сейчас время - люди массово сходят с ума и ведут себя не адекватно.

  5. 16.01.2026, 13:34
    Гость: Не было в Мумбо-Юмбо людоедов

    За клевету на наших африканских братьев этих Ильфа и Петрова надо запретить. А кто их читал - поехать повиниться перед друзьями. Лучше деньгами конечно. Ах да, ещё Дмитрия Донского сепаратистом и террористом. И тоже компенсацию, панимаишььььь.....

Все комментарии (18)
