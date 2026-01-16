Мачадо передала Трампу медаль своей Нобелевской премии мира
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила свою медаль Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу во время приема в Белом доме. Об этом Мачадо заявила на брифинге.
«Я говорила президенту Трампу, что 200 лет назад генерал Лафайет передал Симону Боливару медаль с изображением президента Джорджа Вашингтона. С тех пор Симон Боливар никогда с ней не расставался. 200 лет спустя народ Боливара вручает президенту США, наследнику Вашингтона, медаль Нобелевской премии как признание его приверженности нашей свободе», — приводит ее слова РБК.
Мачадо отметила, что Трамп, по ее мнению, полностью «привержен свободе политических заключенных Венесуэлы и всех венесуэльцев», а также осознает потенциал республики как сильного союзника США.
Трамп поблагодарил Мачадо и назвал ее «замечательной женщиной, которая прошла через очень многое». «Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — написал он в Truth Social.
Согласно заявлению Норвежского Нобелевского комитета, премию нельзя отзывать или передавать другим.
