Трамп обнародовал инициативу Макрона провести саммит G7 с участием РФ

10:26 20.01.2026

Президент США Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, в котором французский лидер предлагает организовать в четверг саммит G7 и пригласить на него Россию, Украину, Данию и Сирию, пишет "Интерфакс".

"После мероприятий в Давосе я могу устроить встречу G7 в Париже в четверг днем. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян "на поля" саммита", - говорится в сообщении Макрона.

Он также сказал, что хотел бы встретиться в четверг в Париже с Трампом за обедом, прежде чем лидер США отправится домой.

Макрон заверил, что Вашингтон и Париж занимают одну позицию по Сирии, добиваются успехов в отношении Ирана. Однако, отметил французский президент, он не может понять шагов Трампа в отношении Гренландии.