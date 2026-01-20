Трамп обнародовал инициативу Макрона провести саммит G7 с участием РФ
Президент США Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, в котором французский лидер предлагает организовать в четверг саммит G7 и пригласить на него Россию, Украину, Данию и Сирию, пишет "Интерфакс".
"После мероприятий в Давосе я могу устроить встречу G7 в Париже в четверг днем. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян "на поля" саммита", - говорится в сообщении Макрона.
Он также сказал, что хотел бы встретиться в четверг в Париже с Трампом за обедом, прежде чем лидер США отправится домой.
Макрон заверил, что Вашингтон и Париж занимают одну позицию по Сирии, добиваются успехов в отношении Ирана. Однако, отметил французский президент, он не может понять шагов Трампа в отношении Гренландии.
4 декабря 2025 года Путин прямо заявил, что у России нет намерения возвращаться в G8. Он подчеркнул, что этот формат потерял свою экономическую значимость. Президент аргументировал свою позицию тем, что страны БРИКС и ШОС уже обходят G7 по паритету покупательной способности, и реальные центры мировой экономики сместились. Пресс-секретарь президента в декабре 2025 года поддержал эти слова, назвав G7 «деградирующим форматом» и «бессмысленной потерей времени».
+
Песков подтвердил, что спецпредставитель президента и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетит Давос на этой неделе но только для встреч с членами американской делегации.
+
Позиция озвучена. В связи с этим все потуги Макрона это та самая "мегафонная дипломатия". Сейчас он готов всех собрать послезавтра, хотя не понятно для чего там Дания и Сирия. Что бы завтра объявить что вот эти вот отказались потому что стремятся к ... далее подставьте то к чему стремится Россия последние года 3-4 в их инфополе.
Не говоря уж о том, что подобные встречи требуют вдумчивой подготовки. Это не автепати, как того хотелось бы Choupinet-Manu.
с приглашением "мальчика для битья"? Ничего нового. И, поскольку всё новое - основательно забытое старое, получается, что у западных "лидеров" очень короткая память. Уже абсолютно "забыли", что была, так называемая, "большая восьмёрка" G8, в которой Россия уже присутствовала в качестве "мальчика для битья".
Если российское руководство на это согласится, значит официально признают сей факт и этого статуса достойны.
лягушатник засуетился.
И что нам (россиянам) даст этот саммит, если мы с теми же украинцами по многим вопросам договориться не можем ? А на этом саммите будут председательствовать те, кто открыто Украину поддерживает.
