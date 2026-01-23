Песков назвал примерную сумму замороженных активов России в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался называть точную сумму российских замороженных активов в США, но уточнил, что она составляет чуть меньше, чем $5 млрд, пишут «Ведомости».

Представитель Кремля напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о решении выделить $1 млрд из этих арестованных активов в «Совет мира» по сектору Газа, чтобы они были потрачены на гуманитарные цели в Палестине. Он уточнил, что эта тема обсуждалась на переговорах главы государства с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

«По остальным деньгам из этой суммы, упомянутой мной, Путин также сказал, что они могут быть потрачены на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий», – подчеркнул Песков на брифинге.

22 января Путин на встрече с Аббасом объявил о готовности России направить в «Совет мира» $1 млрд удерживаемых активов для поддержки Палестины.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.01.2026, 21:15
    Гость: Шурик, успокойся

    Масштабы вывоза за бугор валюты, "заработанной" в процессе "реформ", таковы, что не только мильярды, но сотни мильярдов "зелени" считаются пустяками по сравнению с тем, о чём умалчивают.

  2. 23.01.2026, 21:05
    Гость: Юморист, панимаишььььь.....

    КВНщики - очень весёлые. Да ещё и находчивые. На всё ответят шуткой. Воспитание, панимаишььььь.....

  3. 23.01.2026, 20:55
    Гость: ?

    Крысы так увлеклись растаскиванием страны, что даже позабыли куда и сколько, под хлопание ушами плебса.

  4. 23.01.2026, 20:55
    Гость: P.K.

    Придётся нам согласиться с Владимиром Владимировичем, а то заставит участников СВО оплатить восстановление разрушенных ими украинских городов.

  5. 23.01.2026, 20:42
    Гость: Nic

    У россеян ничего не спёрли, спёрли у советских граждан.А в РФ прут друг у друга,"виноват" тот,кто украл больше всего."Дарагие рассеяне" такую страну выбрали.Но конкретно,в штатах,прихватили процент от вложенных средств в бумаги.Паразитирование на капитализации - обычная процедура для любой страны ( было бы что вкладывать).Например ,у китая, там пасутся бумаги на трилионы.

Все комментарии (13)
