Песков назвал примерную сумму замороженных активов России в США

16:07 23.01.2026

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался называть точную сумму российских замороженных активов в США, но уточнил, что она составляет чуть меньше, чем $5 млрд, пишут «Ведомости».

Представитель Кремля напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о решении выделить $1 млрд из этих арестованных активов в «Совет мира» по сектору Газа, чтобы они были потрачены на гуманитарные цели в Палестине. Он уточнил, что эта тема обсуждалась на переговорах главы государства с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

«По остальным деньгам из этой суммы, упомянутой мной, Путин также сказал, что они могут быть потрачены на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий», – подчеркнул Песков на брифинге.

22 января Путин на встрече с Аббасом объявил о готовности России направить в «Совет мира» $1 млрд удерживаемых активов для поддержки Палестины.