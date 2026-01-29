Гарантии безопасности для Украины предусматривают размещение войск ЕС

00:04 29.01.2026

Европейские войска могут разместить в рамках гарантий безопасности для Украины. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио, заявив о достижении «общего соглашения».

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине», – приводят его слова «Ведомости».

Гарантии предполагают развертывание «небольшого контингента» европейских войск. Речь идет о французских войсках и поддержке США.

Россия выступает против размещения европейских войск и военных других стран – участниц НАТО на Украине после завершения конфликта. В конце 2025 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что европейские воинские контингенты в формате «коалиции желающих», если они появятся на Украине, станут законной целью для российских Вооруженных сил.