Гарантии безопасности для Украины предусматривают размещение войск ЕС

Европейские войска могут разместить в рамках гарантий безопасности для Украины. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио, заявив о достижении «общего соглашения».

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине», – приводят его слова «Ведомости».

Гарантии предполагают развертывание «небольшого контингента» европейских войск. Речь идет о французских войсках и поддержке США.

Россия выступает против размещения европейских войск и военных других стран – участниц НАТО на Украине после завершения конфликта. В конце 2025 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что европейские воинские контингенты в формате «коалиции желающих», если они появятся на Украине, станут законной целью для российских Вооруженных сил.

  1. 29.01.2026, 04:59
    Гость: Лавров опять озабочен.

    Этот ваш конь печального образа уже даже и не смешит.
    Все к этому и шло,все ж "по плану",
    Никакой "законной целью натовцы не станут",не смешите , и оттуда пойдут и к вам,с цветами.
    А че,коллеги/ партнеры же,вы уж их не обижайте

  3. 29.01.2026, 02:13
    Гость: Понятно.

    Размен такой: остаток Донбаса -- на рамещение натовских войск в Украине. На меньшее Киев не пойдёт -- если уж он сдает Славянск и Краматорск, значит ему нужны гарантии того, что рос. войска не покатятся дальше на Запад. Иначе -- штурмуйте обе крепости, а этого уже не хочется России, ибо потери будут запредельными + неизвестно, сколько это займет. Не меньше года уж точно! В условиях явно разворачивающейся сейчас охоты на российские танкеры год -- это дофига.

    Ну в общем, не исключено, что и договорятся.

  4. 29.01.2026, 02:08
    Гость: Гость

    Знаете, о чем лгут все американские фильмы о конце света? Что мол, цивилизация останется только в технологически развитых городах, огражденных высоким забором от дикарей. На самом деле будет происходить все с точностью наоборот. Дикари как раз останутся жить в разрушенных городах. Ну знаете, как бомжи живут? Вот что-то подобное будет происходить и здесь. Мир поделится на две части. Деградировавшие города и вполне нормальные остальные люди. Это действительно будет очень интересно наблюдать. Как стремительно люди начнут деградировать в больших городах, опускаясь фактически до уровня бомжей. Вы будете просто в шоке от того, что увидите...

